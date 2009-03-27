Bесняний авітаміноз атакує

Нестачу вітамінів більшість людей відчуває саме навесні. Наше харчування стає одноманітнішим. Запаси овочів і фруктів вичерпуються, та і вітамінів в них зменшується.

Основні причини авітамінозу — неякісне і незбалансоване харчування, стреси, несприятлива екологічна обстановка, маленька кількість сонячного світла взимку, фізичні і емоційні навантаження, куріння і зловживання спиртним, а також перенесені взимку хвороби.

Збалансоване харчування

Головний засіб боротьби з нестачею вітамінів — збалансоване харчування, завдяки якому в організм поступають потрібні компоненти — білки, жири, вуглеводи. Забудь про їжу з фастфудів і розроби оптимальний режим харчування. Впродовж усього весняного періоду їж якомога більше овочів.

Корисними будуть і квашена капуста, і консервовані огірки і помідори. Не забувай про зелень, фрукти, як в свіжому, так і в замороженому вигляді. М`ясо птиці і риби краще запікати у фользі - так зберігається більше вітамінів. Саме у цих продуктах містяться вітаміни і амінокислоти, які легко засвоюються організмом і корисні для нього.

Проте пам`ятай, що з їжею не можна одержати необхідну добову норму всіх вітамінів і мікроелементів навіть при найбагатшому раціоні. Отже поклопочися про доповнення свого харчування вітамінним комплексом.

Комплекси вітамінів і мінералів

Зараз аптеки пропонують великий вибір полівітамінів. Вони бувають у вигляді пігулок, капсул, пластинок, драже, сиропів. Їх можна ковтати, розсмоктувати, жувати або розчиняти в стакані води.

Вибираючи вітаміни, звертай увагу також на вміст мікроелементів, таких як магній, залізо, калій, цинк, мідь, марганець. Вони також беруть активну участь в життєдіяльності організму. Не всі вітамінні комплекси можуть підходити для тебе, вибираючи їх, запитай поради у фахівця.

Атакуємо депресію

Фахівці говорять, що весняна депресія — поняття швидше надумане. Якщо ти весь час чимось зайнятий, тобі просто ніколи впадати в апатію. Підтримуй себе в тонусі:

- обов`язково висипайся;

- умій розслаблятися;

- займайся спортом або просто більше гуляй!

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