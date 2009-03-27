У Запоріжжі затримали професора-хабарника

Співробітниками Запорізького обласного управління по боротьбі з економічною злочинністю при отриманні хабара затриманий професор Запорізької медичної академії післядипломної освіти.

Як розповіли УНІАН в керівництві Головного управління МВС України в Запорізькій області, професора кафедри оториноларингології затримали напередодні на території Запорізької обласної лікарні, де він має практику.

«Професора затримали на місці злочину – безпосередньо після отримання 2 тис. грн – суми, в яку він оцінив свої послуги з проведення позачергової госпіталізації і призначення позачергової операції для місцевого жителя, що звернувся до нього», - повідомили в Запорізькому главку міліції, відзначивши, що ні госпіталізація, ні операція даному пацієнтові не були потрібні.

«Після того, як професор поставив діагноз, пацієнт пройшов незалежне медобстеження, яке показало, що тих проблем із здоров`ям, які «виявив» професор, у нього немає», - повідомляли в Запорізькому главку міліції.

Зараз матеріали, зібрані співробітниками управління по боротьбі з економічною злочинністю Запорізького главку міліції відносно медика, передані в прокуратуру для кваліфікації і порушення кримінальної справи.

Перевіряється причетність професора до здійснення ряду аналогічних злочинів.