Студенти Школи журналістики дізналися більше про туберкульоз

26 березня Благодійний фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» влаштував для майбутніх магістрів Школи журналістики КМА майстер-клас з проблеми епідемії туберкульозу в Україні. Поінформувати студентів про захворювання прийшли директор фонду Анатолій Заболотний, керівник національних спеціальних проектів напрямку «Зупинимо туберкульоз» Тетяна Білик, керівник Регіональної програми з подолання епідемії туберкульозу в Донецькій області Денис Денисенко.

Під час майстер-класу студенти в інтерактивній формі обговорили найпоширеніші у суспільстві та ЗМІ міфи: «туберкульоз – хвороба ув’язнених та бомжів»; «туберкульоз – це вирок»; «лікування від туберкульозу – довготривале та дороге» та ін. На жаль, іноді власне журналісти допомагають у поширенні вже неактуальних стереотипів. І саме майбутнім працівникам мас-медіа варто знати, як достовірно висвітлювати важку соціальну проблему, адже туберкульоз сьогодні стосується кожного, незалежно від соціального статусу. У зв’язку із цим окрему увагу було приділено питанням зараження, симптомів, діагностики та лікування від туберкульозу.

Студенти дізналися і невтішну статистику – в Україні близько 90 тис. хворих на відкриту, тобто заразну для оточуючих, форму туберкульозу. Для подолання епідемії недостатньо лише державних заходів. Тому з 2007 року фонд Ріната Ахметова реалізує програму «Зупинимо туберкульоз», яка охоплює законодавство, препарати, навчання фтизіатрів, лікування й реабілітацію дітей, інновації. Тетяна Білик, керівник національних спеціальних проектів, висвітлила основні досягнення фонду у цих напрямках. Так, на сьогодні підготовлена нова редакція Закону України” “Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз”. Новий закон віддзеркалює інтереси всіх сторін: хворих, фтизіатрів, населення.

Однією з найважливіших умов на шляху видужання є якісні препарати в достатній кількості. Із цією метою фонд здійснює проект із моніторингу тих препаратів, які застосовуються для лікування туберкульозу в Україні. Іноді потрібна невідкладна допомога: під час дефіциту вакцини БЦЖ у країні фонд закупив необхідну кількість для Донецької області (15 тис. доз на 4 міс.) і не допустив перерв у вакцинації. Фонд також допоміг Криворозькому протитуберкульозному диспансеру, коли в області закінчилися препарати другого ряду.

Діти – найбільш уразлива група, коли мова йде про туберкульоз. У 2008 році фонд закупив обладнання для дитячих відділень протитуберкульозних диспансерів в 22 регіонах України на суму 2 млн. грн. На конкурсній основі обраний дитячий протитуберкульозний санаторій – у м. Боярка, на базі якого планується створення Українського центру медико-психологічної й соціальної реабілітації дітей, хворих на туберкульоз.

Для підвищення кваліфікації фтизіатрів планується сформувати мережу ресурсних центрів у десяти регіонах України, які будуть надавати інформаційну й тренінгову підтримку. Фонд підтримує також інновації – був проведений відкритий конкурс наукових досліджень, у результаті якого відібрано 3 найкращі проекти. Дослідження в рамках проектів розпочнуться вже в 2009 році.

Окрему увагу було приділено Регіональній програмі з подолання епідемії у Донецькій області. Деніс Денисенко, керівник Програми, наголосив на основних успіхах за 2008 рік: за цей період діяльність у рамках програми призвела до поліпшення таких ключових показників, як захворюваність на туберкульоз (знизилася на 5,6%), смертність від туберкульозу (знизилася на 11,5%). В області працюють два пересувні кабінети цифрової флюорографії, один із них – у тюрмах, де проблема туберкульозу стоїть дуже гостро. У Горлівці, Шахтарську, Донецьку відремонтовані й обладнані відділення для лікування хворих з лікарсько-стійким туберкульозом.

В області запроваджено соціальну підтримку хворих: разом із ліками вони отримують продуктові пакети, що сприяє і швидкому одужанню, і скорочує відриви від лікування. Окрема увага приділяється навчанню фтизіатрів та підтримці наукових досліджень. Керівник програми наголосив, що наступного року планується запровадити систему матеріального заохочення лікарів до виявлення та ефективного лікування.

Важливим складником програми "Зупинимо туберкульоз" є інформування населення через канали ЗМІ. З цією метою фонд проводить щорічні конкурси тренінги, майстер-класи. У тому числі, для студентів. Наступна лекція щодо соціальних аспектів проблеми планується в інституті ім. Богомольця.