Начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан зазначив, що на сьогодні на 11 пляжах Києва можна відпочивати, але купатися не рекомендується. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції.

Читайте такожПідготовка до купального сезону: У Києві готують 9 пляжів та 18 зон відпочинку біля водиВін зазначив, що в Україні загалом на обліку знаходиться 535 пляжів, з яких на морських водоймах - 184, а на річних водоймах, озерах - 351.

"І лише 17 пляжів були дозволені - у повному обсязі купання. 11 з них знаходяться у місті Києві", - зауважив Рубан.

Представник служби запевнив, що цього року було проведено масштабну роботу для повного забезпечення пляжів з метою безпечного і якісного відпочинку людей у Києві.

"Щотижня моніториться стан води, стан піску, стан дотримання правил благоустрою на території пляжів та зон відпочинку, і паралельно контролюється ситуація Управлінням надзвичайних ситуацій з метою забезпечення безпечного відпочинку на пляжі", - сказав Рубан.

У той же час, він наголосив, що вже 10 років спостерігається погіршення стану річки Дніпро через цвітіння синьо-зелених водоростей.

"Якщо 10 років тому ми фіксували забруднення води в річці Дніпро наприкінці серпня, то перші ознаки забруднення ми вже зараз спостерігаємо у червні", - констатував Рубан.

Так, на сьогодні, зазначив він, фіксується перевищення показників за індикаторною групою бактерій групи кишкової палички у водоймах, через що купатися не рекомендується.

Рубан підсумував, що на сьогодні 11 пляжів у Києві є безпечними та такими, де можна відпочивати.

"Але, на жаль, на сьогодні через стан річки не рекомендуємо купатися", - зауважив експерт.

У свою чергу, заступник директора Інституту гідробіології НАН України Володимир Юришинець зазначив, що синьо-зелені водорості є небезпечними, в тому числі, для питного водопостачання.

"Синьо-зелені водорості у своєму складі містять цілий ряд токсичних речовин, в тому числі, нейротоксинів, гепатотоксинів. При хлоруванні води вони утворюють ще й сполуки токсичні, які можуть також впливати на людину", - сказав він і додав, що водорості також можуть викликати низку алергій.

Водночас, на питання журналістів, коли киянам буде безпечно купатися в цьому сезоні, гендиректор КП "Плесо" Денис Пікалов зазначив, що наприкінці тижня буде отримано нову інформацію, яка буде опублікована, зокрема, на їхньому сайті. Він також додав, що відповідну інформацію можна отримувати на пляжах - у рятувальника та орієнтуючись на колір встановленого на пляжі прапорця.

"Сьогодні на 11 пляжах Києва купатися не рекомендовано", - наголосив Пікалов.