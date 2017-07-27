З 1 січня 2018 року лікарні звітуватимуть щодо зібраних "благодійних внесків" - МОЗ

З 1 січня 2018 року заклади охорони здоров'я зобов’язані звітувати за зібрані благодійні внески з фізичних та юридичних осіб.

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Як повідомили УНІАН у МОЗ, 25 липня 2017 року відомство видало наказ № 848 "Про здійснення заходів з контролю за надходженням і використанням благодійних пожертв у закладах охорони здоров'я".

На сьогодні майже у кожному закладі охорони здоров'я працює благодійний фонд, а 7 з 10 пацієнтів платили до нього внески. Обсяги благодійних пожертв – сотні мільйонів гривень, однак до цього часу звітність цих фондів про зібрані кошти часто була недоступною чи непрозорою.

У МОЗ сподіваються, що медична реформа взагалі виключить необхідність пошуку додаткових коштів лікарнями та існування фондів. На сьогодні вже врегульовано діяльність благодійних організацій при закладах охорони здоров’я.

"Маємо створити умови, за яких фонд та лікарня будуть прозоро та публічно звітуватись про обсяги надходжень і використання благодійних пожертв. Ніхто не довіряє і не буде довіряти фонду, якщо він не буде працювати прозоро та підзвітно", - зазначили у МОЗ.

Наказ створює механізм для моніторингу коштів, які жертвують на благодійні фонди лікарень, зменшує можливість використання схем, що існували до цього і містили корупційні ризики, підвищує довіру пацієнтів до явища благодійності у лікувальних закладах, надходження і використання благодійних пожертв тепер прозоре та підзвітне. Також завдяки наказу можна буде реально оцінити дієвість фінансової та матеріальної допомоги благодійних фондів, про яку постійно говорять керівники закладів охорони здоров'я, наголосили у МОЗ.