"Червоний Хрест" відправив на окупований Донбас 18 вантажівок з гуманітарною допомогою
10:19, 27 липня 2017Країна
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Автомобілі перевозили продукти харчування, будівельні матеріали та медичні засоби.
Через КПВВ «Новотроїцьке» прослідували автомобілі з гуманітарним вантажем / УНІАН
Місія Міжнародного комітету «Червоний Хрест» відправила на тимчасово окуповані території Донбасу 18 вантажівок з гуманітарною допомогою.
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Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.
«Через КПВВ «Новотроїцьке» на виїзд до тимчасово неконтрольованої території прослідували 18 вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем», - йдеться у повідомленні.
У ДПСУ зауважили, що автомобілі перевозили продукти харчування, будівельні матеріали та медичні засоби загальною вагою 298 тонн.
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