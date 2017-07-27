"Червоний Хрест" відправив на окупований Донбас 18 вантажівок з гуманітарною допомогою

Місія Міжнародного комітету «Червоний Хрест» відправила на тимчасово окуповані території Донбасу 18 вантажівок з гуманітарною допомогою.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

«Через КПВВ «Новотроїцьке» на виїзд до тимчасово неконтрольованої території прослідували 18 вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем», - йдеться у повідомленні.

У ДПСУ зауважили, що автомобілі перевозили продукти харчування, будівельні матеріали та медичні засоби загальною вагою 298 тонн.