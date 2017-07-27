МОЗ подало в Кабмін проект постанови про створення національного закупівельного агентства

Міністерство охорони здоров'я України подало в Кабінет міністрів проект постанови про створення національного закупівельного агентства, яке займатиметься закупівлями ліків і медичних виробів, повідомила журналістам в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

Читайте такожНа програму "Доступні ліки" Кабмін виділить ще 200 млн грн

«Ми працюємо над створенням нашої внутрішньо української організації - агентства, яке займатиметься закупівлями і подали в Кабмін проект постанови, відбуваються останні узгодження», - сказала вона.

За словами Супрун, агентство зможе почати роботу в 2019 році.

«У 2019 ми зможемо перейти на закупівлі українським агентством, яке забезпечить не тільки державний рівень закупівель, а й регіональний», - додала Супрун.

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого Міністерство охорони здоров'я України ініціювало створення медичної системи Prozorro і національного агентства із закупівлі ліків.