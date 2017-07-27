У "Лазурному" діти інфікувалися бактерією Клебсієла - лабораторний центр СЕС

У липні в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Лазурний» у Бердянську мало місце не отруєння дітей учасників АТО, а інфікування бактерією Клебсієла.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила заступник генерального директора з медичної частини ПрАТ «Приазовкурорт» Ірина Сисоєва.

Вона зазначила, що дитячий заклад працює з цього року. «В дитячому таборі мало місце інфікування дітей умовно патогенною флорою - бактерія Клебсієла, що привело до клінічних проявів у вигляді гастроентерита», - наголосила Сисоєва.

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Заступник гендиректора зазначила, що такі висновки лабораторного центру СЕС. «Джерелом зараження був персонал їдальні, котра є в оренді, і орендар самостійно контролює санітарний режим», - додала вона.

Сисоєва наголосила, що «сьогодні йде передача їдальні іншому орендатору, і вже завтра приготування їжі буде здійснювати інший орендатор».

«Адміністрація ПрАТ «Приазовкурорт» просить вибачення в адміністрації міста Дніпро та в батьків дітей, що захворіли, і ми розуміємо свою відповідальність за те, що сталося», - зауважила вона. Сисоєва нагадала, що захворіли 46 дітей, з них 22 було госпіталізовано менш ніж на добу.

За її словами, всіх дітей після цього випадку відправили додому, таким чином, вони замість 21 дня відпочивали лише 11.

Громадський експерт з питань організації роботи рекреаційних та оздоровчих закладів Євген Охрименко зазначив, що якби «персонал їдальні дотримувався технології і гігієни», то цей мікроб не проявився б. «Якщо дотримуватися елементарних правил особистої гігієни персоналом, якщо дотримуватися правильно технології приготування і подання їжі, то цього б не відбулося», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок спалаху гострого інфекційного захворювання в дитячому закладі санаторного типу «Лазурний» на базі санаторію «Лазурний» у Бердянську Запорізької області було госпіталізовано 22 дітей.

За фактом масового отруєння дітей у санаторії відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення правил боротьби з епідеміями).

Спецкомісія встановила, що установа не був готова до функціонування і прийому дітей. Однак, незважаючи на це, в установі перебувала на оздоровленні та відпочинку 261 дитина, 247 з них із Дніпропетровської області.