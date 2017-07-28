МОЗ підписало угоди з міжнародними організаціями на закупівлю ліків

Міністерство охорони здоров’я підписало угоди з міжнародними організаціями, які закуплять ліки для України за бюджетні кошти за 39 державними програмами на загальну суму 5,9 млрд грн.

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Як повідомили УНІАН у МОЗ, 68% компаній-переможців – виробники ліків. Кожна четверта компанія-виробник – українська. Деякі програми, на які минулого року не подавалися напряму виробники – цього року були закуплені виключно через прямі договори з виробниками. Наприклад, ліки для дитячої гемофілії повністю закупили напряму у виробників. Лише один лот на загальну суму у 15 тисяч доларів закупили через дистриб’ютора.

Закупівля ліків через міжнародні організації також відкрила вікно можливостей для українських виробників для виходу на міжнародні ринки. Наприклад, ПРООН тепер закуповує ліки від туберкульозу українського виробника для уряду Молдови, який так само закуповує ліки за державні кошти через міжнародні організації.