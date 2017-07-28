Гепатит С: дізнайся зараз, вилікуй вчасно!

28 липня 2017 р. Альянс громадського здоров’я (Альянс) спільно з 28-ма партнерськими організаціями провели традиційну всеукраїнську інформаційно-просвітницьку акцію з нагоди Всесвітнього дня боротьби з гепатитом, який саме в цей день відзначається у всьому світі. У Києві акція відбулася у парку Шевченка. Всі бажаючі мали змогу абсолютно безкоштовно пройти тестування на гепатит С, отримати кваліфіковану консультацію лікарів та соціальних працівників, ознайомитись з інформаційними матеріалами. Адже, незважаючи на те, що ми живемо в інформаційному суспільстві, рівень знань населення про цю небезпечну хворобу залишається вкрай низьким. За оцінками ВООЗ 95% людей не знають про свій діагноз, значною мірою це пов’язано з тим, що хвороба може протікати безсимптомно. Щорічні акції Альянсу цього дня свідчать – пора перестати закривати очі, проблема стукає у двері практично кожної родини. Починаючи з 2012 року Альянс провів вже понад 252 тисячі тестувань серед представників найуразливіших груп населення, а також протестовано майже 18 тис. людей з числа загального населення, серед них відсоток позитивних результатів визначався у межах 8-12%.

Цього року головним завданням акції стало не стільки тестування, як необхідність донести до кожного важливість знань про шляхи передачі гепатиту С, довести необхідність своєчасного тестування та лікування, що стає все більш доступним.

Учасники прес-брифінгу відзначили, що хоча ВООЗ відносить Україну до 17 країн, на які припадає 70% тягаря світової захворюваності на вірусний гепатит - за оцінками ВООЗ в Україні на гепатит С хворіють один-два мільйони громадян – офіційна статистика свідчить лише про біля 49 тисяч зареєстрованих випадків. Це ознака того, що епідемія все ще залишається прихованою - люди на неї закривають очі, адже симптоми проявляються далеко не одразу, про неї часто воліють не згадувати чиновники.

Гепатит вже давно перестав бути невиліковною хворобою. З’явились препарати прямої противірусної дії, які дають до 95% ефективності лікування (при старих схемах – 30-40%).

«Сьогодні ми вперше впевнено можемо говорити, що Україна має реальний шанс подолати виклики пов’язані з гепатитом С. – відмітила Лариса Гетьман, заступник директора ДУ «Центр громадського здоров’я» МОЗ України. - Держава разом з неурядовими організаціями домоглася зменшення цін на сучасні ефективні противірусні препарати та робить впевнені кроки до розбудови системи надання послуг з профілактики гепатитів і забезпечення їх доступності для кожного хто цього потребує»

«Завдяки спільним зусиллям МОЗ України та неурядових організацій, в державі створені необхідні умови для забезпечення хворих високоефективними ліками – сучасний протокол лікування, зареєстровані препарати прямої противірусної дії, ціну на які знижено як для державних закупівель, так і для аптечних мереж. Тому доступ до лікування щорічно буде зростати, - зазначає Ольга Голубовська, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О. О Богомольця. - В рамках Державної програми через обмежений обсяг фінансування ми вимушені лікувати тільки тих хворих, які знаходяться за крок від незворотних пошкоджень печінки, які можуть мати летальні наслідки. Це світова практика. Держава має забезпечити такий рівень фінансування на профілактику та лікування, щоб стримати епідемію вірусного гепатиту С, лікарі не повинні бути буфером між вмираючими пацієнтами та недосконалістю системи охорони здоров’я».

Альянс одним з перших привернув увагу до проблеми гепатиту С в Україні, ще у 2009 році почавши добровільне тестування та ініціювавши у 2012 році адвокаційну кампанію «Вимагаємо лікування!». Вперше в Україні на базі 25 закладів охорони здоров’я Альянс впроваджується програма лікування найновішими препаратами нового покоління за найнижчою у світі ціною курсу. Кожне з майже 1900 врятованих життів – гордість всієї команди Альянсу, всіх залучених лікарів, медичних та соціальних працівників, але ми не зупиняємось, концентруючись на комплексному вирішенні проблеми гепатиту в Україні. Враховуючи успіх проекту лікування та наполегливу роботу спільно з міжнародними партнерськими організаціями, МОЗ переглянув протокол лікування гепатиту С, включив до нього, а також до номенклатури лікарських засобів для закупівлі за кошти державного та обласних бюджетів препарати прямої противірусної дії, закуповує препарати за кошти державного бюджету вже другий рік поспіль.

«В рамках програм Альянсу в першому півріччі 2017 року було проведено 51 688 тестувань на вірусний гепатит С і було виявлено 8 925 позитивних результатів, - відзначив на прес-брифінгу Андрій Клепіков, Виконавчий директор Альянсу громадського здоров’я. – Разом з тим гепатит є виліковною хворобою – понад 94% пацієнтів, які пройшли лікування сучасними препаратами, які надав Альянс до медичних закладів України – софосбувіром або харвоні, -- вилікувались та позбавились гепатиту! Ми не лише співпрацюємо з Центром громадського здоров’я та Міністерством охорони здоров’я в рамках поточної програми, а й разом домагаємося, щоб Україна ухвалила Стратегію елімінації(викорінення) гепатитів в Україні».

Альянс громадського здоров’я та партнерські організації закликають громадян – дізнайтесь більше про гепатит С, пройдіть тестування, ведіть безпечний образ життя! Ми звертаємось і до керівництва МОЗ, розпорядників державного та місцевих бюджетів з закликом зупинити епідемію гепатиту С на загальнонаціональному рівні! На вулицях міст України з’явився наш персонаж «Петрович», який закликає не відкладати питання гепатитів на потім, а отримувати інформацію, тестуватись і лікуватись вчасно.

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У світі понад 150 млн. людей інфіковані гепатитом С, з них більше 2 млн. хворих проживають в Україні. За даними ВООЗ у 2015 році від вірусних гепатитів у світі померло понад 1,3 мільйона людей, з них понад 400 000 – від хвороб печінки, викликаних гепатитом С. Більшість з них не знає про своє захворювання, оскільки у 80% випадків гострий період проходить без симптомів. Одним з пріоритетних напрямків нашої діяльності МБФ «Альянс громадського здоров’я» є боротьба з поширенням епідемії вірусного гепатиту С в Україні та забезпечення діагностики та лікування ВГС для уразливих груп населення. У 2012 році Альянс ініціював всеукраїнську кампанію «Вимагаємо лікування», основною метою якої є розширення доступу до діагностики та лікування вірусного гепатиту С в Україні.