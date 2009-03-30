Європа виліковується від раку

Все більше хворих у Європі можуть вилікуватися від небезпечної хвороби. Тривалість життя у пацієнтів, що вилікувалися, не зменшилася.

У Європі росте частка пацієнтів, що повністю вилікувалися від раку. Про це свідчить статистика, зібрана і проаналізована Європейською онкологічною організацією. Згідно з цими даними, найпомітніше покращали шанси на одужання у хворих раком легені, шлунку або кишечника.

Так, за останнє десятиліття 20-го століття частка тих, хто вилікувався від раку легень підвищилася з 6-ти до 8-ми відсотків, від раку шлунку - з 15-ти до 18-ти відсотків і від раку кишечника - з 42-х до 49-ти відсотків. Важливо, що при цьому очікувана тривалість життя у пацієнтів, що вилікувалися, така ж, як і у решти населення.

Дослідники проаналізували історії хвороби більш як 13,5 мільйонів осіб, у яких в період з 1978-го по 2002-ий роки був діагностований рак. Втім, учені відзначили і великий розкид даних по країнах. Гірше за все справи йдуть в Польщі: тут частка тих, що вилікувалися, становить лише 21 відсоток у чоловіків і 38 відсотків у жінок. Лідирує в Європі за тривалістю життя серед чоловіків, що вилікувалися, - Ісландія (47 відсотків), серед жінок - Франція і Фінляндія (59 відсотків).

dw-world.de