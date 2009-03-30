Як підвищити інтелект підлітка?

Включення до раціону підлітків риби підвищує їх розумові здібності, стверджують шведські учені.

Учені Сальгренського університетського госпіталю (м. Гетеборг, Швеція) оприлюднили результати багаторічних досліджень, у ході яких переконливо довели, що підлітки, що регулярно вживають в їжу рибу, досягали відчутно вищих результатів в навчанні, ніж їх однолітки. "Ми виявили очевидний зв`язок між вживанням в їжу молодими людьми у віці від 15 до 18 років риби і морепродуктів і підвищенням рівня інтелектуального розвитку підлітків", - каже керівник проекту, співробітник госпіталю доктор К’єлл Торан.

Шведські медики вивчали інтелектуальні здібності 3 тис. 972 школярів у віці 15 років в 2000 році за допомогою методики визначення інтелектуального коефіцієнту "ай-к’ю", а потім, через три роки, повторили дослідження. Було відмічено, що підлітки, в раціоні яких була присутня риба хоч би один раз в тиждень, показували результати тесту на 7 процентів вищі, ніж їх однолітки. Молоді люди, що ще частіше вживають в їжу рибу і рибопродукти, перевершували ровесників на 12 відсотків, мовиться в представленому звіті дослідників. "Ми бачимо чітку залежність між вживанням в їжу риби і зростанням інтелекту навіть за такий нетривалий період", - відзначає співавтор дослідження доктор Марія Еберг.

Численні дослідження показують, що багаті на жирну кислоту "омега-3" рибні продукти сприяють не тільки активізації діяльності мозку у молодих людей, але і дозволяють тривалий час підтримувати на високому рівні роботу нервових клітин і в пізнішому віці.

ami-tass.ru