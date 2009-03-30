Життя після смерті досліджують учені

Ретельно вивчити стан людей, що пережили клінічну смерть, має намір міжнародна група учених в рамках програми "Людська свідомість". З нинішнього року в 25 госпіталях в різних країнах світу вони шукатимуть відповіді на питання про те, як функціонують клітини головного мозку в умовах, коли організм близький до смерті. Як відзначила газета "Глоб энд мейл", в ході цієї найбільшої подібної дослідницької програми особлива увага надається спогадам тих пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями, які пережили момент клінічної смерті.

"Більшість фахівців у області нейрофізіології скептично ставляться до подібних експериментів, вважаючи, що проблема вирішена раз і назавжди: мозок і розум єдині, - відзначає газета. - Проте ті, хто займається дослідженням людської свідомості, стверджують, що наука, можливо, дуже рано зняла з порядку денного це питання. Здебільшого вони прагнуть уникати слова "душа", щоб не чіпати релігійної теми. Що, якщо розум існує незалежно, і наука все ще не знайшла субатомну частинку свідомості?"

Канадський нейрофізіолог з Університету Монреаля Маріо Борегард, що співробітничає з доктором Перніа, вже одержав дозвіл на проведення досліджень стану пацієнтів під час операцій на аорті або на мозку, коли температура тіла штучно знижується, а серце тимчасово зупиняється. Експеримент буде вельми нескладним: крім постійних вимірів електричної активності мозку дослідники мають намір помістити на стелі операційної різні зображення, які пацієнт не може побачити, лежачи на столі. Крім того, в ході операції вони вимовлятимуть окремі випадкові фрази, щоб перевірити, чи зафіксувалися вони в пам`яті хворого. Якщо пацієнти повідомлять після операції про те, що "спостерігали своє тіло з боку", тобто їх свідомість покидала тіло і існувала окремо від нього, то тоді встане питання про те, чи могла їх свідомість зафіксувати зображення, які пацієнт не міг бачити перед операцією. "Я не релігійний і не намагаюся підкріпити релігійні переконання, - відзначив в інтерв`ю "Глоб энд мейл" доктор Борегард. - Я просто вважаю, що ці питання - одні з найважливіших для людства і вони варті того, щоб ними займатися і надалі".

ami-tass.ru