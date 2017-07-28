В Україні спостерігається нестійка епідемічна ситуація - Держпродпотребслужба

За дорученням мера у Києві налагоджена тісна система взаємодії між закладами охорони здоров'я, лабораторним центром та Держпродспоживслужбою щодо виявлення випадків, пов’язаних із суб’єктами господарювання. Про це повідомив голова ГУ Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан під час Колегії Держпродспоживслужби.

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За його словами, це дає змогу оперативніше реагувати на виникнення спалахів та підвищує ефективність вжитих заходів.

«Епідемічна ситуація в країні нестійка, це підтверджується кількістю спалахів у кожному регіоні. Держпродспоживслужба у рамках компетенції вживає всі можливі заходи для покращення епідемічної ситуації», - наголосив Рубан.