В Україні до 2010 року має бути створена мережа сімейних лікарів

В Україні до 2010 року буде створена мережа сімейних лікарів - таке зобов’язання взяла країна перед Всесвітньої організацією охорони здоров’я.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр охорони здоров’я України Василь КНЯЗЕВИЧ.

За його словами, у нашій країні лише зараз реально підійшли до програми впровадження інституту сімейного лікаря.

“Хоч нині, в умовах кризи, не вистачає коштів, ми підемо на це, провівши рішення щодо створення мережі сімейних лікарів через постанову уряду”, - сказав В.КНЯЗЕВИЧ.

“Потреба у сімейних лікарях - 29-30 тисяч, один сімейний лікар обслуговуватиме від тисячі до півтори тисячі пацієнтів. З кожним буде підписана угода. Лікар має працювати на профілактику, допомагати, вчити пацієнта і бути його партнером по життю”, - наголосив міністр.

На запитання, скільки коштуватимуть пацієнту послуги сімейного лікаря, В.КНЯЗЕВИЧ запевнив, що оскільки йдеться про первинну допомогу, то послуги будуть безоплатні, держава це має гарантувати.

Водночас заступник міністра охорони здоров’я України Зіновій МИТНИК на сьогоднішній підсумковій колегії МОЗ України повідомив, що “Україні не вистачає 48 тисяч медиків, тож увесь минулий рік медична галузь працювала в умовах серйозного дефіциту кадрових ресурсів”.