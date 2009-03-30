Донеччина: захворюваність школярів на грип перевищує епідпоріг

У Донецькій області захворюваність школярів на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) все ще перевищує епідемічний поріг.

Як повідомили УНІАН у Донецькій обласній санітарно-епідеміологічній станції, на поточному тижні серед школярів показник захворюваності на грип і ГРВІ перевищив рівень епідпорога на 2,6%. Водночас, порівняно з минулим тижнем, цей показник знизився на 8,5%.

Зберігається підвищена активність епідемічного процесу серед учнів шкіл на восьми адміністративних територіях області, де показники захворюваності перевищують епідпоріг на 50%. Обмежень на заняття в шкільних установах поточного тижня не було.

Серед інших груп населення відбулося зниження рівня захворюваності. За тиждень зареєстровано 18 тис. випадків ГРВІ, показник захворюваності на 9,8% нижче за показник попереднього тижня і на 50,2% - нижче за рівень епідемічного порогу.