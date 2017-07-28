В Україні стартує проект щодо спрощеного лікування хворих на гепатити

В Україні стартує проект щодо спрощеного тестування, лікування та догляду хворих на гепатити.

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Як передає кореспондент УНІАН про це заявили учасники прес-конференції, присвяченій старту даного проекту.

Учасники заходу наголосили, що 4 тисячі пацієнтів, хворих на гепатит в Україні, отримуватимуть лікування інноваційними препаратами.

За словами виконуючої обов’язки заступника керівника місії Посольства США в Україні Карен Роблі, показники смертності через гепатити значно вищі, ніж через ВІЛ-інфекцію.

«Кількість хворих на гепатит С в Україні до 5% населення – понад два мільйони. Гепатит має бути бути виліковною хворобою, лікуватися за іншими препаратами та протоколами. Україна та США є партнерами у боротьбі з гепатитами. Нові препарати надаються USAID. Це ефективна комбінація препаратів. Буде виліковано близько 4 тисяч пацієнтів. Ми поінформуємо про витрати усіх та як поширити ці проекти, щоб препарати були у наявності. У рамках проекту лікування зможуть отримати чотири тисячі пацієнтів", – наголосила Роблі.

За словами директора Центру громадського здоров’я МОЗ України Наталії Нізової, першими до проекту залучать 800 «найважчих» пацієнтів, із подвійною та потрійною патологією – поєднанням ВІЛ, гепатиту і туберкульозу.

«За результатами перших місяців нашого проекту ми будемо коригувати можливість доступу до лікування розширеного кола пацієнтів з гепатитами. Бажаючі отримати лікування можуть звертатися за інформацією до Центру громадського здоров’я. Ми працюємо щоб перехідного періоду до сталих послуг, відбувся якнайшвидше», – наголосила Нізова.

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Проект впроваджується Агентством США з міжнародного розвитку, Консорціумом EQUIP, Центром громадського здоров’я, Міністерством охорони здоров’я України у співпраці з БФ «Альянс громадського здоров’я».

До лікування у рамках проекту залучатимуть, зокрема, людей, які вживають наркотики, чоловіків, які мають одностатеві стосунки та працівників секс-індустрії.

До і після завершення курсу лікування проводитиметься оцінка вірусного навантаження з використанням доступного лабораторного моніторингу. Загальна тривалість лікування становить 24 тижні, складається з 12 тижнів лікування та 12 тижнів пост-терапевтичного спостереження.

Проект реалізуватимуть у Дніпропетровську, Одесі, Херсоні, Києві, Київській області, Запоріжжі, Черкасах, Полтаві, Чернігові та Кіровограді.

Донорами проекту є Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у співпраці з Right to Care (NPC) в Південній Африці.

Розподіл фінансування на 2017 - 2018 роки - $2 500 000 (два мільйони п'ятсот тисяч доларів США).