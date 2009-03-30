У Чехії інфекціоністи занепокоєні вакцинофобією в Україні

У Чехії, де українська національна меншина є однією з найчисленніших, інфекціоністи занепокоєні поширенням в Україні такого явища, як вакцинофобія.

Про це повідомляє радіо “Німецька хвиля”.

Спираючись на дані Всесвітньої організації охорони здоров’я, медики твердять, що чи не кожен українець може стати потенційним бацилоносієм. За даними ООН, сотні тисяч українців відмовилися останнім часом від щеплень. Вакцинофобію, вважають фахівці, спричинила смерть сімнадцятирічного хлопця, яка настала після щеплення проти краснухи.

На думку чеських інфекціоністів, масове нехтування профілактичними заходами призведе до епідемій і загрожує не лише населенню України, але й чехів, серед яких українців з кожним днем більшає.

Чеські спеціалісти звертають увагу й на те, що українці віком від 16 до 29 років - це «хворобонестійкий контингент». Причина цього - занепад української медицини, якого вона зазнала на початку дев’яностих років. Аналітики наголошують, що хворобонестійких в Україні дев’ять мільйонів, і що саме ця категорія значною мірою поповнює лави українських мігрантів.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2008 року після щеплення від кору та краснухи, зробленого індійською вакциною, в місті Краматорськ помер школяр Антон Тищенко. Крім того, тоді ж з підозрою на поствакцинальні реакції в Україні були госпіталізовані більше 100 осіб.

Це викликало гучний резонанс і сотні людей почали масово відмовлятися від щеплень. Влада пообіцяла відмовитися від сумнозвісної вакцини, втім, як стало відомо, її знову закуплять у 2009 році. Україна пообіцяла ООН провести кампанію додаткової імунізації населення від 16 до 29 років проти кору та краснухи напередодні проведення в країні Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році.

Довідка УНІАН. В Україні розроблено національний план з елімінації кору та запобігання вродженої краснухи до 2010 року. У його рамках Міністерство охорони здоров’я проводить кампанію додаткової імунізації проти кору та краснухи. Вона пов’язана із потужним інфекційним сплеском хвороби у 2006 році - тоді на кір захворіло понад 46 тис. українців, 5 осіб померло. Якщо не провести додаткову вакцинацію, то вже через 5 років в Україні буде понад 90 тисяч хворих, прогнозують фахівці.

Відтак, під загрозою може опинитися проведення в Україні Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

На проведення щеплень з держбюджету жодних коштів не виділятимуть. Постачає вакцини, шприци та витратні матеріали на суму 5,3 млн. дол. ЮНІСЕФ.