Перехід на літній час не позначається на здоров'ї

Фахівці сходяться на думці, що серйозних негативних наслідків для організму людини від переходу на літній час немає.

Про це повідомив головний державний лікар РФ Геннадій Онищенко.

"Якщо говорити про наукові дані, то, незважаючи на більш ніж тридцятилітню дискусію, ніяких об`єктивних даних, які підтверджують зміни стану здоров`я, так і немає", - сказав Онищенко.

Україна перейшла на літній час - о 03:00 за київським часом годинники були переведені на годину вперед.

"Незручності, пов`язані з адаптацією при переході на літній час, компенсуються продовженням світлового дня", - сказав Онищенко.

"Серйозних відхилень - емоційних, психічних або фізичних це не викликає", - сказала, зі своєї сторони, директор Центру соціальної і судової психіатрії ім. Сербського Тетяна Дмитрієва.

"Певний режим трішечки міняється, і потрібно, принаймні, тиждень перебудови, але якихось негативних наслідків для організму ніхто не помічав", - повідомила вона.

ua.korrespondent.net