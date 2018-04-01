Професор Іван Смоланка: Рак молочної залози – хвороба розвинених країн

У рамках інформаційної кампанії «Рак виліковний», розпочатої фондом Ріната Ахметова «Розвиток України», УНІАН продовжує публікувати серію інтерв’ю із провідними онкологами України.

Лікарі називають молочні залози жінки "органом-мішенню". Це означає, що будь-які гормональні порушення в жіночому організмі позначаються насамперед на здоров`ї цього органу. Особливо шкідливі для грудей стреси, жирна та калорійна їжа, травми молочних залоз.

Як же убезпечити себе від можливих проблем розповідає керівник відділення пухлин молочної залози та реконструктивної хірургії Національного інституту раку професор Іван СМОЛАНКА.

- Іване Івановичу, наскільки актуальна нині проблема раку молочної залози у світі і в Україні, зокрема? - Рак молочної залози не лише в Україні, а й у всьому світі займає перше місце серед онкозахворюваності жінок. Щорічний приріст близько трьох процентів. Це - значна цифра. Бо, якщо за статистикою, є такі локалізації раку, де є зменшення показників, то кількість вперше виявленого раку молочної залози щороку зростає. Не тільки в нашій країні. Цьому є багато причин. Рак молочної залози - це хвороба розвинених країн. Можливо ми можемо нарікати, що в Україні погана екологія чи недостатньо діагностичного обладнання, але кількість онкохворих жінок зростає і у Центральній Європі та Америці. Щороку виявляють нових випадків раку молочної залози - 180 тисяч у Європі, 130 тисяч у США. Щорічно у світі реєструють мільйон нових випадків раку молочної залози, 600 тисяч жінок щороку гинуть.

Рак молочної залози - це найпоширеніше онкологічне захворювання серед жінок. Щороку в Україні виявляють близько 16 тисяч випадків захворювання і близько 8 тисяч жінок гинуть від цієї недуги.

Той факт, що це захворювання спостерігається переважно у розвинених країнах, очевидно, пов`язаний з тим, що в економічно розвинених країнах низька народжуваність, дітей вигодовують груддю дуже короткий проміжок часу, набагато частіше використовують штучні суміші. У цих країнах значно більша кількість жінок приймають гормональні контрацептиви, причому часто безконтрольно. Впливають також зміна способу життя, різноманітні ендокринологічні порушення.

В азійських країнах, де висока народжуваність, кількість випадків захворювань на рак молочної залози значно менша. На пострадянському просторі найбільше від цього захворювання потерпають у Прибалтиці, однак в Україні також велика кількість хворих на рак молочної залози. Однак на відміну від розвинених країн наші жінки частіше звертаються до лікаря, коли хвороба занедбана. Таких звернень близько 30%.

- Чим пояснюється такий високий відсоток занедбаного раку? - Проблема у тому, що жінки пізно звертаються до лікаря. Лікуються нетрадиційними методами - у біоенергиетиків, фітотерапевтів, які беруться не за свою справу. Лікують горе-цілителі онкохвору тривалий час (який втрачений для порятунку життя), а потім кидають її напризволяще. А втрачаючи дорогоцінний час, хвороба розвивається з ранньої стадії у пізню.

Витрати на лікування раку занедбаних форм дуже зростають, інколи у 25 разів. Якщо на ранніх стадіях буває достатньо хірургічного лікування, то у разі запущених форм раку призначають комплексну терапію: хіміотерапію, опромінення, гормонотерапію, імунотерапію тощо. Тому дуже важливо, щоб жінки своєчасно зверталися по допомогу. Проте хворі часто бояться звертатися до фахівців, бо їх лякає операція, перспектива втрати органу. Замість того вони лікують методами нетрадиційної медицини, вдаються до послуг біоенергетиків, фітотерапевтів тощо, які часто некваліфіковано призначають лікування. Унаслідок втрачається найцінніше - час, пухлина збільшується в розмірах, інколи стає настільки великою, що хірургічним шляхом видалити її неможливо. Доводиться спочатку застосовувати передопераційну хіміо- та променеву терапію, щоб пухлина зменшилася в розмірах і можна було провести хірургічне лікування. Однак на ранніх стадіях захворювання можна зберегти молочну залозу завдяки частковому її видаленню.

- Який основний метод лікування раку молочної залози? - І досі хірургічний метод лишається основним методом лікування раку молочної залои. Одним з чинників чому жінка боїться прийти до лікаря, є страх втратити молочну залозу, тому часто лікується не там і не у фахівців. Ще раз зауважу, якщо звернутися вчасно до лікаря-мамолога, онколога, у разі потреби, буде виконана органозберігаюча операція. Не слід забувати про реконструктивні операції по відновленню молочної залози, пластичні операції.

- Наскільки своєчасне звернення до лікаря збільшує шанси на повне одужання хворих на рак молочної залози? - Я можу навести приблизні шанси на виживання протягом 5 років за різних стадій раку. На так званій нульовій стадії, коли виявляють окремі ракові клітини, шанс вижити становить майже 98-99%, у разі раку І стадії – 85%, ІІ А – близько 80%, ІІ Б – 65%. У разі раку ІІІ стадії тяжко розраховувати, що вилікуватися вдасться більш як 45% хворих. На ІV стадії, коли є віддалені метастази, виживають лише 15% жінок. Тобто різниця вражаюча.

Медичною наукою доведено, що рак починається не одразу, а поступово. Цьому захворюванню дуже часто передують так звані передракові хвороби (хронічні виразки, папіломи, фіброми, поліпи, лейкоплазії, гіперплазії, пігментні новоутворення тощо), з яких з плином часу вникають справжні злоякісні пухлини.

- Якщо такі хвороби завчасно вилікувати, то раку можна уникнути? - Успіх лікування онкохворих на сто відсотків залежить від ранньої діагностики та своєчасного лікування. Іншими словами - що раніше хворий звернеться до лікаря, то краще. На початкових стадіях хвороби практично всіх онкохворих виліковують.

- На що має звернути увагу жінку, щоб не пропустити у себе передраковий стан? - Насамперед, якщо жінка виявила у себе незрозуміле ущільнення у молочній залозі, почервоніння, виділення з соску, деформацію соску чи самої молочної залози, одразу повинна звернутися до фахівця. У жодному разі не приймати якісь самостійних дій або лікуватися за порадами не фахівців. Кращий варіант звернутися одразу до онколога, але у жодному разі не йти лікуватися народними методами. Це - основне, дякуючи цьому жінка не втрачає час, а пухлина не переростає у занедбані форми.

- Але, якщо час вже втрачено? - Навіть у занедбаних стадіях вдається дуже часто зменшити пухлину і виконати органозберігаючі операції. Медицина зараз на такому рівні, коли при третій чи навіть четвертій стадії раку, коли метастази вже далеко за межами органа (уразили легені, печінку, кітски) при вірно підібраному комплексному лікуванні вдається вилікувати рак навіть при пізніх стадіях.

- Чи діагностується в Україні рак нульової стадії? - Так, це можливо, наприклад у випадках, коли є підозра на вузлову форму мастопатії. Пухлину видаляють, її досліджують у ході операції й одразу визначають, чи є в ній злоякісні клітини.

- Що, на Вашу думку, можна зробити, аби поліпшити ситуацію із захворюваністю на рак молочної залози?

- Основний чинник - уважне ставлення жінок до свого здоров`я. Це означає, що потрібно вести здоровий спосіб життя, своєчасно звертатися до лікарів. Варто підтримувати репродуктивне здоров`я, вести регулярне статеве життя, збалансовано харчуватися, не зловживати алкоголем та не курити. До речі, у жінок, які курять онкологія перебігає агресивніше, метастазування швидко уражає легені. Відтак лікування раку стає більш дороговартісним, а життя коротшим.

- Хто підпадає під групу ризику щодо ураження раком молочної залози? - Це жінки, старше 50 років, жінки, які народжують пізно, вигодовують груддю мало, часті аборти, порушення сексуальної, репродукційної та лактаційної функцій. Коли у жінки є супутні патології - гінекологічна, ендокринна. Молочна залоза - орган гормонозалежний, що чутливо реагує на будь-які зміни у яєчниках, надниркових залозах, щитоподібній залозі.

Що треба знати кожній жінці

Клінічне обстеження молочних залоз полягає у огляді та пальпації (обмацування органу), при якому вивчаються ступінь формування залоз, форма, розміри, стан шкіри над молочними залозами, форма соска, наявність і характер виділень з соска. Проводиться поверхнева і глибока пальпація залоз і лімфовузлів, визначається наявність ущільнень та їхній характер.

Обов`язковим компонентом в комплексному обстеженні є визначення гормонального статусу жінки, шляхом визначення рівня наступних гормонів в крові: пролактина, естрогену, прогестерону.

Спеціальні методи дослідження:

1. Як основний метод діагностики новоутворень в молочній залозі у всьому світі використовується рентгенівська мамографія. Мамографія - це найщадніше зі всіх рентгенівських досліджень, проводиться на спеціальних рентгенівських апаратах з використанням спеціальних сконструйованих підсилюючих екранів, що дозволяють проводити дослідження в умовах мінімальних променевих навантажень. При необхідності використовують рентгенографію зі штучним контрастуванням проток молочних залоз. Рентгенівська мамографія робиться всім жінкам після 35 років. Після 40 років вона проводиться 1 раз на два роки, якщо немає особливих показань для частішого проведення дослідження. Можливість розпізнати патологічні процеси в молочних залозах складає 95%. Мамографія, як і інші дослідження, проводиться в першу фазу менструального циклу (з 5-го по 12-й день), відлік ведеться від першого дня менструації.

2. Ультразвукове дослідження молочних залоз. Метод дозволяє з високою точністю розпізнати вузлові утворення, дифузні зміни, дає можливість оцінити структуру осередку ураження, його щільність, глибину розташування. До недоліків методу можна віднести труднощі виявлення пухлин маленьких розмірів на тлі жирової тканини. УЗД молочних залоз проводиться також в першу фазу менструального циклу.

3. Пункційна біопсія з подальшим цитологічним дослідженням. Даний метод вважається одним з найважливіших в дослідження пухлинних утворень молочних залоз. Точність діагностики коливається від 90 до 100%.

4. Термографія молочних залоз заснована на визначенні температури шкіри, яку можна реєструвати на фотоплівці. Температура шкіри над доброякісними і злоякісними утвореннями молочних залоз вища за температуру над відповідними ділянками здорової молочної залози, причому підвищення температури більш виражене при злоякісному процесі. Метод нешкідливий, простий і доступний, ефективний в діагностиці поверхневих або неглибоко розташованих утворень, проте, не дозволяє розпізнати осередки маленького розміру, глибоко розташовані, структуру патологічного утворення, тому він належить до допоміжних методів діагностики.

5. Цитологічне дослідження виділень з сосків. Дозволяє визначити характер патологічного процесу, що особливо важливе для раннього виявлення раку молочної залози.

Юлія Мартиненко