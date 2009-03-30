Зайва вага руйнує суглоби

Наявність зайвих кілограмів зумовлює розвиток остеоартриту з ускладненнями. До дегенеративної хвороби суглобів приводить збільшення діаметру талії та індексу маси тіла, встановили лікарі. Ожиріння і надмірна вага є важливими чинниками ризику для запального пошкодження суглобів, що швидко прогресує в хронічних формах і доводить до хірургічної заміни і реплантації колінних і кульшових суглобів. Дослідження Monash University /Мельбурн, Австралія/ для вивчення взаємозв`язку між різними стадіями ожиріння і подальшою ймовірністю захворювання на важкий остеоартрит проводилося серед понад 32 тис. осіб.

Було доведено, що існує 3-4-кратне підвищення ризику ураження суглобів при зайвій масі тіла, зайвих сантиметрах на талії і стегнах. Також ревматологи визначили, що високий відсоток жиру в тілі збільшував ризик первинної заміни колінного або кульшового суглоба. За словами медиків, додаткові кілограми ваги і маси жирової тканини сприяють прогресії остеоартриту шляхом біологічних і метаболічних механізмів, підвищуючи навантаження на суглоби. Жирова тканина зачіпає роботу ендокринних органів, впливаючи на активність запальних цитокинов, які причетні до руйнування хрящової тканини.

ami-tass.ru