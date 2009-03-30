Київ: в одному вагоні метро - 2 хворих на активний туберкульоз

Фахівці з Українського центру медичної статистики підрахували: сьогодні в кожному вагоні київського метро їздять як мінімум по 2 хворих з активною формою туберкульозу!

Наскільки можливе зараження звичайної людини при контакті з такими хворими? На це питання нам відповів фтизіатр Віктор СЛЮСАР:

- Небезпека зараження туберкульозом від людини з відкритою формою мінімальна, якщо ви з нею не живете в одній кімнаті. Але в той же час, якщо їхати протягом 20 хв. обличчям в обличчя в транспорті з таким хворим, ймовірність зараження досить висока. Хоча навряд чи ви в метро 20 хв. дивитиметеся і дихатимете прямо в обличчя незнайомій людині. Просто будьте пильні і прагніть уникнути контактів «обличчям в обличчя». Особливо тримайтеся подалі від асоціальних елементів, бомжів, алкоголіків...

kp.ua