Опитування: майже 40 % людей в Україні вважають стан свого здоров’я добрим, а 20% - поганим

20 % людей в Україні вважають стан свого здоров’я погаим, 41% - посереднім (ані добрим, ані поганим).

Про це свідчать дані всеукраїнського опитування громадської думки, результати якого передано УНІАН.

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В КМІС зазначають, що порівняно із 2015 роком дослідження не фіксують ані покращення, ані статистично значимого погіршення у тому, як жителі України оцінюють стан власного здоров’я.

Соціологи констатують, що за об’єднаними даними досліджень, проведених протягом двох років (травень 2015 – травень 2017), серед молоді у віці від 18 до 29 років здоровими почуваються 70%, у віці від 30 до 39% років – 56%, від 40 до 49 років – 39%, від 50 до 59 років – 25%, від 60 до 69% років – 12%, і серед старших 70 – лише 6%. При цьому у всіх вікових групах чоловіки оцінюють своє здоров’я дещо краще, аніж жінки: загалом, серед усіх чоловіків від 18 років і старше здоровими себе назвали 45%, серед жінок – 33%.

За даними опитувань КМІС 2015-2017 років, серед найменш заможних (тих, кому не вистачає грошей навіть на їжу), здоровими себе назвали лише 21%, серед людей із відносно високим рівнем матеріальним добробутом (можуть дозволити собі покупку дорогих речей) - 70%.

Опитування показує, що відсоток тих, хто почувається здоровим, дещо вищий у містах (40%), аніж у сільській місцевості (34%). На думку фахівців, це може бути пов’язаним як із умовами праці та рівнем матеріального добробуту (який краще у містах, аніж сільській місцевості), так і з доступністю послуг із охорони здоров’я (більш розвиненою мережею лікувальних установ у містах).

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За даними опитування, серед тих, хто має дуже добре здоров’я, щасливими почуваються 88%, серед тих, хто має дуже погане здоров’я, щасливими себе назвали лише 19%.

Опитування проведено методом особистого інтерв'ю. В ньому взяли участь 2040 респондентів із 108 населених пунктів України. У Луганській та Донецькій областях опитування проводилося тільки на контрольованих Україною територіях.