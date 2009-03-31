Чим небезпечні енергетичні напої

Людям з високим артеріальним тиском і серцевими хворобами слід уникати споживання енергетичних напоїв, попереджають лікарі лікарні Генрі Форда /США/.

Кардіологи відзначили, що у здорових дорослих людей, що випивають щодня по дві банки популярних енергетиків, відбувається підвищення тиску і почастішання серцевого ритму. Для пацієнтів з хворим серцем і нестабільним тиском наслідки прийому енергетичних напоїв можуть виявитися серйозними і сильно нашкодити здоров`ю, застерігають фахівці. За їх словами, енергетики несуть потенційний ризик для серця, і гіпертонікам і сердечникам такі напої строго протипоказані навіть в невеликих дозах.

Добровольці, що беруть участь в експерименті, випивали по дві банки енергетиків в день. Серцевий ритм і тиск вимірювалися протягом 30 хвилин після вживання напою, а потім за годину, дві, три і чотири години. Частота серцевого ритму за перший же день тестувань зросла на 7,8%, а через тиждень - на 11%. Артеріальний тиск після закінчення дослідження підвищився, принаймні, на сім відсотків.

Високі рівні кофеїну і таурину в енергетиках можуть відповідати за підвищення тиску і почастішання пульсу, вважають клініцисти. Доведено, що обидві речовини мають пряму дією на серцеву функцію. При цьому рівні кофеїну в одній банці енергетичного напою становлять величину, відповідну, принаймні, одній-двом чашкам кави.

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