Підліткова анорексія обертається психозом

Підлітки, які перенесли в юності анорексію, в більшості випадків страждатимуть від розладів психіки, коли виростуть. До такого висновку прийшли шведські лікарі Університету Гетеборга, що спостерігали з 1985 року за школярами з діагностованими порушеннями харчової поведінки і здоровими учасниками з контрольної групи.

Це дослідження є унікальним, оскільки відображає довгостроковий процес розвитку анорексії, говорять фахівці. Після закінчення 18-річного огляду було встановлено, що рання анорексія привела до трудової нездатності 25% учасників унаслідок психічних розладів або хвороб, що розвинулися в результаті неправильного травлення. У 39% було зафіксовано, принаймні, один психіатричний розлад. Найпоширенішим наслідком анорексії був обсесивно-компульсивний розлад, який характеризується нав`язливими маніями і надмірним хвилюванням і що протікає в хронічних затяжних стадіях.

Анорексія частіше зустрічається серед дівчат підліткового віку - зазвичай в 14-17 років – і розвивається на нервовому грунті, від цього порушення страждає 1% дівчаток-підлітків і вдесятеро менше хлопчиків. Навмисна відмова від їжі може продовжуватися тривалий час, а причинами добровільного голодування служить сильний стрес або постійні думки про власну непривабливість. Анорексія - це хвороба з дуже поганим прогнозом, підкреслюють терапевти, оскільки багато юних пацієнтів на все життя завдають шкоди своєму організму і психіці, а кожен п`ятий хворий вмирає. Жінки, що мали анорексію, часто можуть стати безплідними, а також мають високий ризик передчасних пологів і післяродової депресії. Крім того, такі жінки, ставши мамами, дуже турбуються про вагу своєї дитини.

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