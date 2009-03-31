Чи вистачає вашому організму заліза... Тест

Ослабленому довгими зимовими холодами організму іноді не вистачає заліза. Звідси виникають весняна слабкість, часті застуди. Протестуйте себе на дефіцит заліза, і якщо він підтвердиться, почніть приймати відповідні препарати. Природно, заздалегідь проконсультувавшись у лікаря.

1. Швидко втомлюєтеся, погано переносите звичні навантаження?

2. Знизилася працездатність?

3. Стали неуважні, розсіяні, важко зосередитися?

4. Скаржитеся на запаморочення і головний біль?

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5. Після підйому по сходах, прогулянки швидким кроком, розминки у фітнес-клубі перехоплює дихання, б`ється серце?

6. Багато нервуєте, страждаєте безсонням?

7. Темніє в очах, перед ними з`являються чорні крапки?

8. Турбує відчуття оніміння в руках і ногах (поколювання або повзання мурашок)?

9. Легко підхоплюєте застуду?

10. Шкіра бліда і суха, з сіруватим або жовтянистим відтінком, на щоках і губах – ні кровинки?

11. Порепалася шкіра в куточках рота, на руках і ногах?

12. Волосся потьмяніло, стало випадати і сіктися?

13. Нігті легко ламаються, поцятковані поперечними і поздовжніми рисками?

14. У вас рясні і затяжні місячні?

15. Змінилися смакові пристрасті: тягне погризти крейду (вугілля, суху крупу), подихати запахами клею (лаку, фарби, бензину, гасу, вихлопних газів)?

16. Рідко буваєте на свіжому повітрі?

17. Сидете на молочно-рослинній дієті?

18. Страждаєте виразковою хворобою, гастритом, гемороєм?

Відповідь «так» на 3-5 питань.

У вас прихований дефіцит заліза. Налягайте на яловичину, яловичу печінку і інші субпродукти, яєчні жовтки, гриби, гречку, вівсянку, соєві боби, горох, яблука, шпинат, щавель, зелене листя салату, капусту, буряк, моркву, редиску, родзинки, інжир, курагу, чорнослив, апельсини, мандарини, какао, горіхи.

У критичні дні приймайте комплексні залізовмісні препарати. Скільки б ви не з`їли м`яса, в кров (дорослої людини) потрапить за добу тільки близько 2,5 міліграма заліза – більше організм засвоїти не в змозі. А з препаратів всмоктується в 15-20 разів більше: у поєднанні з дієтою вони дають добрий результат.

Врахуйте, що залізо погано засвоюється: з телятини – лише на 22 відсотки, риби – на 10 відсотків, а з рослинних продуктів – і того менше. У крупах, хлібі і овочах присутні фосфати і фітини, що перешкоджають всмоктуванню цього макроелемента: з рису і шпинату в організм поступає всього 1 відсоток заліза, кукурудзи і квасолі – 3 відсотки, з соєвих бобів – 7 відсотків.

Відповідь «так» на 5-10 питань.

Вам явно не вистачає заліза – терміново здайте аналіз крові! Потреба в ньому у чоловіків – 10 міліграм в день, у жінок – 15–18 міліграм, під час вагітності – 35–40 міліграм, годування грудьми – 30–33 міліграми. Збільшіть базову дозу в 1,5–2 рази, якщо займаєтеся професійним спортом, альпінізмом, дайвингом, палите, працюєте з речовинами, що шкідливо діють на кровотворення (бензолом, аніліном, свинцем). Більше заліза повинне поступати в організм при постійній, хай і невеликій кровотечі (на тлі геморою або при порушенні менструального циклу).

Оскільки цей елемент краще всього засвоюється в кислому середовищі, запивайте залізовмісні комплекси кислим соком (грейпфрутовим, апельсиновим, лимонним, гранатовим, яблучним), відваром шипшини, журавлинним морсом, але ніколи – лужною мінералкою (Єсентуки-4, Славяновськая, Смирновская) і молоком. Якщо заливати ним гречану кашу і готувати на ньому вівсянку, жодного міліграма заліза з цих страв не перейде в кров. Той же ефект дають яйця і міцний чай – танін, що входить в його склад, гальмує всмоктування так необхідного вам елементу.

Відповідь «так» на 11-18 питань.

У вас всі ознаки анемії – поспішите до лікаря! Крім аналізу на гемоглобін необхідні дослідження шлункового соку, сечі і калу на приховану кров, консультації гастроентеролога і гінеколога. При деяких захворюваннях, наприклад, синдромі роздратованого кишечника, коли його перистальтика посилюється, залізо не встигає пройти необхідні перетворення і всмоктатися. Воно проскакує транзитом через травну систему і виводиться з організму незасвоєним.

Те ж саме відбувається при прийомі антацидних засобів (застосовуються при печії, відрижці, гиперацидном гастриті) і зниженій кислотності шлункового соку. Що менше кислоти в шлунку, то гірше всмоктується залізо. Для поліпшення цього процесу фахівець призначить розчин соляної кислоти або кислу мінеральну воду. Щоб примхливий елемент краще засвоївся, необхідна присутність міді і допомога цілого ряду вітамінів - В5, В6, С і фолієвої кислоти.

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