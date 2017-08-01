В Україні впроваджують конфіденційне дослідження випадків материнської смерті



В Україні почала працювати комісія з проведення конфіденційного дослідження випадків материнської смерті. Конфіденційне дослідження – це спеціальна форма перинатального аналізу, коли експерти досліджують кожен випадок смерті з дотриманням анонімності.

Мета конфіденційного дослідження – виявити медичні і немедичні чинники, що призвели до смерті жінки під час вагітності, пологів чи в післяпологовий період, щоб зрештою знизити рівень материнської захворюваності і смертності, поліпшити якість надання медичних послуг вагітним, роділлям та породіллям та усунути системні порушення, які призводять до смерті жінок.

Читайте такожУкраїна лідирує за рівнями материнської та малюкової смертності у Європі – ЮНІСЕФ

До складу комісії з проведення конфіденційного дослідження випадків материнської смерті увійшли незалежні експерти, які є провідними фахівцями галузі.

Комісія працюватиме відповідно до Порядку проведення конфіденційного дослідження випадків материнської смерті і розглядатиме всі випадки материнської смертності, що реєструються в країні. Окрім виявлення системних вад при організації надання медичної допомоги вагітним, роділлям та породіллям і оцінки якості догляду на всіх рівнях надання медичної допомоги, комісія також з’ясовуватиме соціальні причини материнської смертності в Україні.

Конфіденційне дослідження в Україні впроваджується відповідно до рекомендацій ВООЗ та Фонду народонаселення ООН.