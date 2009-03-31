Відеоігри поліпшують зір

Американські і ізраїльські учені виявили, що комп`ютерні ігри з швидкою зміною зображення, наприклад з розряду «шутерів» від першої особи, поліпшують зорове сприйняття контрастів.

Дослідники з університетів Рочестера і Тель-Авіва визначили контрастну чутливість зору у 22 студентів, яких потім випадковим чином розділили на дві групи. Перша група грала в такі «шутери», як Unreal Tournament 2004 і Call of Duty 2, а друга – в гру The Sims 2, яка не вимагає високої зорово-рухової координації. Кожен доброволець провів за своєю грою 50 годин протягом дев`яти тижнів, після чого контрастна чутливість їх зору була визначена повторно.

Виявилося, що у гравців з першої групи здатність розрізняти близькі відтінки сірого кольору покращала в середньому на 43 відсотки. У другій групі істотних змін по цьому показнику не спостерігалося. При обстеженні людей, які провели велику кількість часу за «шутерами», максимально зафіксоване поліпшення контрастної чутливості становило 58 відсотків в порівнянні з людьми, які не грають у відеоігри . Раніше вважалося, що здатність сприймати тонкі відмінності відтінків сірого кольору є природженою особливістю людини і не піддається тренуванню.

За словами керівника роботи Дафні Бавелье (Daphne Bavelier), ігри не змінюють анатомічні особливості очей, але примушують мозок ефективніше обробляти одержувану від них інформацію, за рахунок чого і підвищується контрастна чутливість. Учені планують використовувати одержані дані для розробки нових методів лікування амбліопії – захворювання, при якому порушується передача візуальної інформації в мозок. Результати дослідження опубліковані в журналі Nature Neuroscience.

medportal.ru