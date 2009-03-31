Спалювачі жиру

Крім нелюбимих дієтологами жирного м`яса, десертів і крохмалистих овочів на світі існує їжа з іншого полюсу — продукти, які, навпаки, допомагають худнути. Пригадаємо основні з них.

Грейпфрут — хіт номер один. Він містить речовини, які регулюють апетит за рахунок регулювання рівня інсуліну. Якщо після доброго обіду ви з`їсте скибочку гіркуватого плоду, то допоможете організму розщепнути одержані жири — у результаті вони не відкладатимуться на боках.

Молочнасироватка . Вона містить речовини, які прискорюють метаболізм. Крім того, украй багата мікроелементами, а калорійність її близька до нуля. Вивчіть способи, як її можна вживати в їжу, і сміливо використовуйте.

Зелений чай . Відомий антиоксидант, до того ж благотворний для обмінних процесів і помічник у виведенні токсинів з організму.

Червоне вино , що вживається з вечерею, також допомагає вам худнути. Речовини, що містяться у винограді, а потім — в провині (в першу чергу в сухому вині), поліпшують травлення і допомагають з`їденому швидше перетравитися і не відкластися в жир. Недаремно саме в тих районах, де історично п`ють за вечерею келих вина, більше всього довгожителів і струнких людей.

Ананас — працює за рахунок відомої речовини бромелайна, яка сприяє перетравлюванню їжі, особливо м`ясних страв і страв з бобів. Він активно використовується в харчових добавках. Але набагато корисніше з`їсти шматочок натурального ананаса, а не ананаса в пігулці.

Кориця — стимулює зменшення жирових відкладень шляхом дії на цукровий обмін. Отже, сміливо використовуйте цю приправу в своїх кухонних експериментах.

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