У чоловіка, який прилетів до України з Бразилії, виявили у шлунку 1 кг кокаїну

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою чоловіку, який пересипав у засоби контрацепції та проковтнув понад 1 кг кокаїну, щоби контрабандою перевезти наркотики до України.

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Як повідомила прес-служба прокуратури Київської області, 25-річний чоловік за грошову винагороду у сумі 4,5 тис. доларів погодився перевезти кокаїн з Федеративної Республіки Бразилія до України.

«Отримавши понад 1 кг кокаїну в Бразилії, чоловік пересипав його у 28 презервативів та проковтнув, щоб непомітно перевезти його контрабандою через митні кордони у шлунку. У подальшому чоловік нічого не їв та вживав спеціальні препарати, які давали змогу утримувати кокаїн у шлунку», - йдеться в повідомленні.

Під час митного огляду у міжнародному пункті пропуску через кордон України зловмисника затримано та направлено до лікарні. Згідно з висновками експерта, у шлунку чоловіка знаходився кокаїн.

У прокуратурі повідомили, що вартість 1 кг кокаїну на «чорному» ринку становить близько 300 тис. доларів США.

За процесуального керівництва прокуратури Київської області затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підозрюваному загрожує позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна.