Поїздки в громадському транспорті підтримують вагу в нормі

Люди, які їздять громадським транспортом, мають втричі більше шансів без особливих навантажень виконувати рекомендовані мінімальні норми фізичної активності і підтримувати вагу в нормі, ніж водії автомобілів. Дослідники Університету Британської Колумбії /Канада/ прийшли до такого висновку після аналізу здоров`я і способу життя понад 4 тис. осіб.

Оскільки поїздки на автобусах і потягах часто пов`язані з пішим пересуванням і зупинками, пасажири більшою мірою, ніж водії особистої машини, виконують встановлену медиками норму помірної фізичної активності по 30 хвилин в добу п`ять днів на тиждень, встановили фізіологи.

Як каже один з авторів дослідження доктор Лоуренс Франк, ідея про необхідність вимотувати себе до сьомого поту в спортзалі, щоб схуднути і зберегти здоров`я, помилкова. Коротких регулярних прогулянок на свіжому повітрі, навіть якщо вони є частиною повсякденних обов`язків типу поїздки на роботу або в магазин, достатньо для отримання мінімуму щоденної фізичної діяльності. Лікарі вважають, що одержані дані повинні спонукати людей менше їздити на особистому транспорті, а також посприяти розвитку суспільного транспорту і міського планування, щоб пасажири більше ходили пішки. Крім того, користування суспільним транспортом понизить кількість автомобільних викидів і зробить повітря чистішим, що також посприяє здоров`ю городян.

АМИ-ТАСС