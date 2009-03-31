Сімейні таємниці шкодять здоров'ю

У кожній сім`ї є свої таємниці, які деколи приховують як від чужаків, так і від членів власної сім`ї. Дуже часто такі секрети, як алкоголізм, насильство, небажані вагітності, стають перешкодою до повноцінного лікування, адже не кожна людина зважиться розповісти про це своєму лікареві. До того ж, неприємні емоції ніяк не сприяють одужанню.

Сімейні таємниці часто призводять до того, що у людини розвивається відчуття провини, гніву і безсилля. Ці відчуття і емоції дуже сильно впливають на здоров`я людини, особливо на його здібності до адаптації і врівноваженості у важкий час хвороб. Так вважає професор Marie-Dominique Beaulieu з університету Монреаля.

Згідно нового дослідження, такі емоції як гнів і відчуття безсилля збільшують ймовірність різних захворювань. Наприклад, вже встановлений зв`язок між відчуттям гніву і виникненням ішемічної хвороби серця. "Це важко зараз довести. Для цього треба провести тривале дослідження, а також необхідно знати сімейні секрети. Але я упевнена, що сімейні таємниці грають серйозну роль в процесі одужання", - вважає Beaulieu.

Професор упевнена, що дуже важливо розібратися в тому, що відбувається в сім`ї і в собі самому, і тоді можна жити щасливим життям незалежно від всіх страшних сімейних секретів. Здатність відкрито говорити про "скелети в шафі" може допомогти як самій людині, так і наступним поколінням.

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