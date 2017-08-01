На програму лікування українців за кордоном додатково виділили 186 млн грн

Сьогодні Президент України Петро Порошенко підписав закон про внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2017 рік".

Як повідомили УНІАН у МОЗ, законом передбачається виділення додаткових коштів, у розмірі 186 млн грн, на програму “Лікування громадян України за кордоном”.

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Після отримання довідки від Міністерства фінансів України про виділення додаткових коштів, Міністерство охорони здоров'я України надішле на погодження зміни до Паспорту бюджетної програми КПКВК 2301360 «Лікування громадян України за кордоном». МОЗ України співпрацює з Міністерством фінансів та тримає на контролі питання якнайшвидшого погодження виділення додаткових коштів для направлення громадян України на лікування за кордон.

Найближчими днями, одразу після перерахування коштів на рахунок Казначейства, відбудеться екстрене засідання Комісії по направленню громадян на лікування за кордон.

Комісія підготує всі необхідні документи та погодження, а саме: уточнить списки пацієнтів на відправлення, з’ясує їх стан, зв’яжеться з лікуючими лікарями, структурними підрозділами з питань охорони здоров'я для вирішення усіх формальних питань, а також підготує інформаційні листи для закордонних клінік про гарантію оплати за лікування наших громадян.