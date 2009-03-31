Ющенко виступає за активізацію міжнародної співпраці для отримання допомоги на боротьбу з ВІЛ/СНІДом

Президент України Віктор ЮЩЕНКО пропонує місцевим владам та уряду активізувати міжнародну співпрацю щодо отримання технічної допомоги на боротьбу з ВІЛ/СНІД та туберкульозом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО заявив на засіданні Координаційної ради з питань протидії епідемії ВІЛ/СНІД та туберкульозу.

«Дуже часто нам бракує того, що ми не навчилися говорити одним голосом, коли мова йде про подолання цього лиха. Мені важко коментувати, що ряд програм, в тому числі міжнародних, та програм, які підтримують міжнародні фінансові інституції, Україною не вибрані. Я не можу це пояснити - чому у нас відбуваються запізнення по технології отримання відповідних грантів, по формуванню відповідних заявок», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент України в черговий раз наголосив на необхідності консолідації зусиль місцевої та центральної влад, також громадських організацій. «Дуже часто ми бачимо проколи, які коштують десятки мільйонів доларів», - додав він.

В.ЮЩЕНКО, аргументуючи свою позицію, навів приклад про реалізацію програми з протидії туберкульозу, яка фінансується Міжнародним банком реконструкції та розвитку. «Позика МБРР у сумі 60 млн. доларів на контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні використана лише на 42%, тобто 25,7 млн. вибрано та профінансовано. Іншими словами, ми зустрічаємося з ситуацією, коли неналежним чином організована робота, очевидно, в уряді і, зокрема, в міністерстві, дуже часто нас відкидає від можливості використання ресурсів міжнародної допомоги», - повідомив глава держави.

Глава держави доручив Міністерству охорони здоров’я забезпечити невідкладну підготовку національної заявки до Глобального фонду про фінансування програм з боротьби з ВІЛ/СНІД та туберкульозом.

За його словами, для забезпечення ефективності заходів протидії ВІЛ/СНІД та туберкульозу необхідно також активізувати співпрацю з національним бізнесом. «Ми повинні знайти спосіб ведення діалогу з провідними національними бізнес-структурами. Я переконаний, що абсолютна більшість українського бізнесу може відреагувати на таку активну позицію координаційної ради», - додав В.ЮЩЕНКО.