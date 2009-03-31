В Україні активізують соціальну рекламу проти туберкульозу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає за доцільне активізувати соціальну рекламу для забезпечення ефективної профілактики ВІЛ/СНІД та туберкульозу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО заявив сьогодні на засіданні координаційної ради з питань протидії епідемії ВІЛ/СНІД та туберкульозу.

«Ми надзвичайно відстаємо у соціальній рекламі, особливо на рівні територій, там, де тенденції є досить невтішні, публічна влада повинна велику увагу приділити соціальній рекламі», - сказав В.ЮЩЕНКО.Працює

Президент України переконаний, що використання соціальної реклами може стати одним з ефективних засобів профілактики соціальних захворювань. «Публічно на суспільство ніщо не може так щоденно впливати, як широко розкрита соціальна реклама, яка працює не на адресну аудиторію, а на мільйони людей, які проїжджають центральними вулицями вашого міста», - пояснив він.

В.ЮЩЕНКО запропонував під час засідання обговорити та ухвалити необхідні зміни у проведенні інформаційної та освітньої політики.