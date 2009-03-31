Військові технології – на службі здоров'я

Американські військові технології, розроблені в рамках програми винищувача 5-го покоління F-35, впроваджуються в російську медицину. Зокрема, для проведення в Ендокринологічному науковому центрі ендоскопічних операцій із застосуванням просторової (тривимірної) візуалізації застосовуватиметься мобільний нашлемний дисплейний комплекс з відображенням інформації, технологія якого відпрацьована на нашлемному дисплеї американського винищувача 5-го покоління. Про це кор. АРМС-ТАСС повідомив віце-президент американської фірми "Нексел дифенс энд аэроспейс" Борис Данілов. Ця фірма є одним з провідних постачальників американських систем відображення інформації російським замовникам.

"Технологія просторової або тривимірної медицини, що вийшла з надр військово-промислового комплексу США, активно застосовується в провідних американських госпіталях вже декілька років. Сьогодні більш як 20 госпіталів США застосовують нашлемну систему візуалізації. У Росії нашим партнером по створенню і впровадженню аналогічної системи виступило відділення андрології і урології Ендокринологічного наукового центру Федерального Агентства по високотехнологічній медичній допомозі", - повідомив Б. Данілов.

Завідувач відділення андрології і урології Дмитро Курбатов має намір застосовувати для складних ендоскопічних операцій мобільний нашлемний дисплейний комплекс з тривимірною візуалізацією, аналог якого за сприяння "Нексел дифенс энд аэроспейс" в даний час створюється із залученням оборонного підприємства "Каскад-оптел", що спеціалізується в створенні оптико-електронної і тепловізійної апаратури спеціального призначення.

На думку медичних експертів, застосування в хірургії систем тривимірної візуалізації є наступним кроком в порівнянні з традиційною двомірною хірургією і медичними роботами.

ИТАР-ТАСС