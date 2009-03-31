Криза не має бути перешкодою для боротьби зі СНІДом і туберкульозом

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що криза не повинна бути перешкодою для забезпечення фінансування у повному обсязі заходів з боротьби з ВІЛ/СНІДом та туберкульозом.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні на засіданні Координаційної ради з питань протидії епідемії ВІЛ/СНІД та туберкульозу.

«Обставини, в тому числі пов’язані з економічною ситуацією, не є обставинами, на які сьогодні треба реагувати, коли ми говоримо про фінансування програми протидії ВІЛ/СНІД, туберкульозу та наркоманії. Я глибоко переконаний, що питання так не повинно ставитися. Повне фінансування, незалежно від ситуації, цих програм повинно бути продовжено в 2009 році», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент нагадав, що два тижні тому він підписав закон про затвердження загальнодержавної програми на 2009-2013 роки забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД.

За його словами, загальний обсяг фінансування цієї програми становить 3 млрд. 652 млн. грн.

«Дай Боже, щоб ці гроші ми побачили в національному бюджеті. Починається 2009 рік, і ми бачимо, що є велика різниця між політичною декларацією, коли приймається відповідний закон, і готовністю чинної влади це підтримати, коли мова йде про наповнення бюджету на 2009 рік і положеннями цієї програми», - вважає В.ЮЩЕНКО.

«Ще раз звертаюся і до уряду, і до керівництва областей – у 2009 році всі наші зобов’язання, маю на увазі державні, повинні профінансувати», - резюмував Президент.

Як повідомляв УНІАН, 19 лютого Верховна Рада України ухвалила закон «Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки».

Метою Програми є стабілізація епідемічної ситуації, зниження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу шляхом реалізації державної політики щодо забезпечення доступу населення до широкомасштабних профілактичних заходів, послуг з лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД.

Орієнтовний обсяг фінансування становить: усього за програмою - 3 651 847, 7 тис. грн., у тому числі з державного бюджету - 2 905 938, 3 тис. грн., з місцевих бюджетів - 267 336, 4 тис. грн., з інших джерел - 478 572, 9 тис. грн.

16 березня Президент України підписав цей закон.