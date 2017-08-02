В Україну прийшла спека: щоб вберегти здоров'я, пийте часто воду

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про сильну спеку в Україні 2-3 серпня на території дев'яти областей.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС з посиланням на Укргідрометцентр.

«2-3 серпня вдень у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Рівненській, Волинській, Тернопільській, Чернівецькій, Житомирській та Вінницькій областях сильна спека 35-37°», - йдеться в повідомленні.

Також синоптики прогнозують сильну спеку 35° сьогодні, 2 серпня, у Києві та Київській області.

Як розповів УНІАН лікар-терапевт Іван Москалюк, насамперед, слід часто пити, не чекаючи появи відчуття спраги.

Люди похилого віку мають часто вживати воду, не очікуючи відчуття спраги. Також необхідно спостерігати за водним статусом людей, які не можуть обслуговувати себе самостійно (лежачі хворі, діти, пацієнти зі зниженою когнітивною функцією).

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"Носіть легкий одяг, зменшіть або відмовтеся від фізичного навантаження, не перебувайте на вулиці в найспекотніші години дня. Метаболічна теплопродукція залежить від рівнів фізичної активності, акліматизації, віку і статури",- наголошує лікар.

Він радить перебувати у прохолодному та кондиційованому приміщенні, часто приймати душ, спостерігати за чутливими до спеки людьми, а також у жодному не залишати дітей у закритих автомобілях.

"Пацієнти, які приймають препарати, що знижують втрату тепла, повинні бути проінструктовані лікарем про самообстеження. Що стосується вживання лікарських препаратів у спеку лікарі підкреслюють, що ліками високого ризику є діуретики, антихолінергічні засоби, нейролептики. Зокрема, небезпечний стан дегідратації, викликаної прийомом діуретиків та інгібіторів АПФ, може знижувати вісцеральний кровотік у печінці та нирках, зменшуючи виведення лікарських речовин та токсинів. Помірна та тяжка дегідратація асоціюється з ризиком розвитку гіповолемії та ортостатичної гіпотензії, що викликає коливання частоти серцевих скорочень", - каже лікар.

За його словами, потрібно бути обережними, приймаючи седативні, знеболюючі препарати та препарати, які застосовуються для лікування залежності від різноманітних речовин, вони зменшують настороженість до спеки та сприйняття спекотної погоди.

"Слід знати, що нестероїдні протизапальні засоби (НПЗЗ), інгібітори АПФ, АРА, сульфаніламіди та індінівір пригнічують ниркову функцію. А НПЗЗ, аспірин та парацетамол не рекомендовані для лікування теплового удару", - підкреслив Москалюк.