З початку року року в Україні отруїлися грибами 44 людини, з них 5 померли

З початку року року в Україні отруїлися грибами 44 людини (з них 11 - діти), померли із загальної кількості 5 осіб. .

Як поінформували УНІАН в Українському центрі з контролю та моніторингу захворювань МОЗ України, незважаючи на те, що літо цього року не сприятливе для грибників, за 7 місяців 2017 року вже зареєстровано 34 випадків грибних отруєнь з кількістю постраждалих 44 осіб, з них 5 летальних.

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У відомстві попереджають, що страви з грибів важкі для перетравлення, їx не повинні вживати діти, люди з захворюваннями шлунково-кишкового тракту, печінки чи з хронічними захворюваннями внутрішніх органів.

Харчові отруєння, що викликані споживанням грибів в Україні найчастіше пов'язані з вживанням невідомих грибів, а також зеленушок, опеньок, зонтиків, печериць, маслюків, рядовок, рижиків, підберезовиків та інших грибів.

Ступінь протікання харчових отруєнь у захворівших переважно середньої важкості та важкий (до 85%), що призводить до летальних випадків у 7- 11%.

Переважна більшість потерпілих, зазвичай, соціально незахищене населення.

Гриби збиралися у лісі або в лісосмугах, крім того, гриби збирали в паркових зонах, присадибних ділянках, дворах, вулицях.

Страви з грибів готувались в домашніх умовах використовуючи термічну обробку (відварювання та/або смаження), також відмічені випадки вживання в сирому вигляді.

Для того щоб уникнути отруєнь грибами найкраще це відмовитись від споживання дикорослих грибів, як від продукту взагалі i споживати штучно вирощені гриби, що продаються в магазинах, або добре розбиратись в їстівних та отруйних грибах та збирати їх в лісових угіддях, де гарантовано екологічно чистий простір (відсутність поблизу шкідливих виробництв, відсутність обробки лісу хімічними речовинами тощо).