Чи виплатять київським лікарям муніципальні надбавками?

Медики Києва очікують, що у квітні їм виплатять заборгованості за муніципальними надбавками, які почали утворюватись у зв’язку з відсутністю головного кошторису міста на поточний рік, який був затверджений лише в березні.

Про це повідомив сьогодні член ради Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я Віталій КОВАЛЬ.

За його словами, під час зустрічі представників профспілок зі столичними чиновниками начальник Головного фінансового управління КМДА Віктор ПАДАЛКА запевнив, що місто має кошти для виплати надбавок у цьому році. У свою чергу, як зазначив В.КОВАЛЬ, голова Постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціального захисту Алла ШЛАПАК сказала, що з 1 квітня ці виплати вже будуть здійснюватись.

“Але ми – всі ми люди з вищою освітою, розуміємо так: раз є рішення про бюджет, рішення про встановлення надбавок, має бути наказ Головного управління (охорони здоров’я та медичного забезпечення – УНІАН). головний лікар керується наказом ГУ, кому давати, в якій кількості, якій категорії і таке інше, з якого терміну. Зараз немає такого наказу”, - заявив В.КОВАЛЬ.

Він підкреслив, що нинішня "кадрова криза” в місті – це 4 тис. лікарів та 8 тис. медичних сестер. В.КОВАЛЬ вважає, що столична медицина зараз перебуває “на межі вимирання”.

За його словами, медики очікують, що столична влада почне вирішувати питання і щодо підвищення їх заробітної плати, зокрема в частині надбавок, і щодо фінансування галузі в цілому, в т.ч. для забезпечення лікувальних закладів медпрепаратами, хворих – харчуванням. Також, за його словами, перед владою порушується питання забезпечення медиків житлом.

В.КОВАЛЬ зазначив, що профспілки й надалі будуть продовжувати пікетувати мерію, Київраду та звертатись до Президента України, як гаранта Конституції, якщо ситуація в галузі не поліпшиться найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, цього року депутати Київської міської ради затвердили бюджет столиці на 2009 рік 6 березня. Обсяг надходжень та видатків становить 18 млрд. 163, 4 млн. грн. На охорону здоров’я в бюджеті передбачені видатки в обсязі 2 млрд. 61,7 млн. грн. (у 2008 р. на охорону здоров’я було закладено майже стільки ж - 1 млрд. 986 млн. грн.).