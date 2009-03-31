В Україні втричі скоротилося зростання захворюваності на ВІЛ/СНІД

В Україні внаслідок реалізації програми Глобального фонду «Подолання епідемії ВІЛ/СНІД в Україні» вдалося скоротити втричі з 2004 року темпи зростання захворюваності на ВІЛ/СНІД.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив виконавчий директор Міжнародного Альянсу Поріз ВІЛ/СНІД в Україні Андрій КЛЕПІКОВ.

«Впродовж останніх п`яти років нам вдалося більш як утричі скоротити темпи зростання захворюваності на ВІЛ-інфекцію - з 24,7% 2004 року до 7,3% 2008 року. Темпи зростання смертності від СНІД скоротилися більш як у 4 рази – з 38,1% 2004 року до 8,2% 2008 року», - сказав А.КЛЕПІКОВ.

Водночас, на думку порт фоліо-менеджера Глобального фонду боротьби з ВІЛ/СНІД, туберкульозом і малярією (ГФ) Андреаса ТАМБЕРГА, такі результати профілактичної роботи ще не є підставою вважати загрозу ліквідованою. «Програма успішно реалізована, але це не означає, що загальний масштаб епідемії скорочується. Є певні показники до зниження зростання поширення захворювань. Але поки що на основі наявних даних рано оголошувати перемогу, є ще підстави побоюватися за майбутнє населення країни. Ситуація ще може обернутися в генералі зовану епідемію», - пояснив А.ТАМБЕРГ.

Довідка УНІАН. Глобальний фонд боротьби з ВІЛ/СНІД, туберкульозом ним малярією в рамках реалізації програми «Подолання епідемії ВІЧ/СНІД в Україні» впродовж 2004-2009 років виділив Україні 98 млн. дол. для зниження рівня поширення захворюваності на ВІЛ-інфекцію і смертності від СНІД.

Одним з напрямів цієї програми було розширення доступу ВІЛ-позитивних до антиретровірусної терапії (АРТ). Після закінчення програми Україна зобов`язалася продовжити надання АРТ-лікування пацієнтам за кошти державного бюджету.

Основними реципієнтами коштів ГФ були Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні, а також Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД.

Програма закінчилася 31 березня 2009 року.