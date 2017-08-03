Сьогодні спека в Україні посилиться: медики радять обмежити будь-яку активність

У зв'язку зі спекотними погодними умовами не характерними для клімату України медики рекомендують для послаблення несприятливої дії високої температури в житлових та громадських будинках, офісних приміщеннях застосовувати сонцезахисні пристрої на вікнах (жалюзі, штори білих тонів), мобільні та стаціонарні кондиціонерів або звичайні електричні вентилятори, повідомили УНІАН у Держпродпотребслужбі.

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Для недопущення надходження тепла в приміщення рекомендується кріпити сонцевідбиваючі плівки зовні вікон.

Людям, які страждають на хронічні захворювання, особливо серцево-судинної системи, літнім людям та дітям рекомендовано обмеження фізичної активності та перебування на сонці.

У приміщеннях необхідно проводити вологе прибирання з метою збільшення вологості повітря та зниження його температури. Антимоскітну сітку на вікнах рекомендується періодично зволожувати для зменшення проникнення в приміщення гарячого повітря.

Найкращий час для провітрювання приміщень – нічні, ранкові та вечірні години. У інший час кватирки, фрамуги, вікна необхідно тримати зачиненими, що значно зменшить проникнення гарячого повітря всередину приміщення.

Одяг повинен добре пропускати повітря, бути легким, просторим та, бажано, світлих тонів.

З метою запобігання перегріву організму, особливо після повернення з вулиці, необхідно користуватися душем. Під час відпочинку на пляжі рекомендується перебувати в тіні в головних уборах, якомога більше скоротити перебування на сонці. Найсприятливіший час перебування на пляжі – ранкові та вечірні години.

При перебуванні на відкритому повітрі необхідно носити головні убори, збільшити споживання питної води та рідкої їжі, особливо коли не можна відмовитися від перебування на відкритому повітрі.

Для попередження порушень імунної системи рекомендована вітамінопрофілактика та овочеві дієти. У такі дні категорично забороняється вживання алкогольних напоїв, куріння.