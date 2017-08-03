Медики попереджають про небезпеку теплового удару: у групі ризику - люди з ожирінням

Сонячні та теплові удари пов`язані з процесом терморегуляції в організмі. У групі ризику - люди з ожирінням, захворюваннями серцево-судинної та ендокринної систем.

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Як пояснюють лікарі, організм генерує тепло, яке розсіюється шляхом теплового випромінювання та виділення поту. За рахунок виділення поту організм захищається від перегрівання в умовах підвищення температури повітря, вологості, посилення рухового навантаження. При неспроможності організму швидко в необхідній кількості витрачати тепло наступає перегрівання. Якщо це супроводжується дефіцитом в організмі води (зневоднення), швидкість зростання температури тіла підвищується, що призводить до сонячного або теплового удару.

Тепловий удар виникає при загальному перегріванні організму під впливом впродовж тривалого часу високої температури, а сонячний – під прямим впливом сонячних променів на голову та верхню частину шиї людини.

Для запобігання сонячному і тепловому ударам необхідно уникати тривалого перебування під прямими сонячними променями (не більше 10-15 хвилин), носити вільний одяг світлих кольорів із натуральних матеріалів, на пляж одягати легке взуття, захищати голову від сонця панамами, хустками тощо (навіть у хмарну погоду), а також парасольками.

Для захисту очей використовувати козирки та окуляри від сонця при перебуванні на пляжі забезпечити чергування відпочинку на піску або каменях (впродовж 10-15 хвилин) з плесканням у воді і плаванням (10-15 хвилин – для дітей 8-12 років, 25-30 хвилин – для дітей з 13 років і старше).

У першій половині дня купання краще закінчувати не пізніше 10.00-10.30, повторне купання у другій половині дня проводити з 16.00 до 19.00. Не спати під сонцем. На пляжі широко використовувати тіньові навіси; поза межами пляжу необхідно чергувати перебування на сонці та у тіні дерев ("сонячне мереживо" дерев – сонячні проміні, які пропущені через листя дерев);

Не рекомендується організовувати у період з 10.00 до 16.00 тривалих екскурсій (автобусних, піших. Культурно-масові заходи слід проводити після 18.00 на свіжому повітрі або залах з широким доступом свіжого повітря, виключаючи протяги.

Проводити під час перебування у приміщеннях обливання обличчя, рук до ліктів, до плечей, ніг до колін прохолодною проточною водою (починати з +24º–26º С, кожні 2 дня знижати на 1º С і довести її до 16º С). Організувати широкий доступ свіжого повітря до приміщень, де перебувають діти (широку аерацію), у тому числі під час денного та нічного сну, не допускаючи протягів.

За наявності у приміщеннях кондиціонеру, різниця між температурою цього приміщення та температурою на вулиці не повинна перевищувати +10º С, для запобігання теплового удару після виходу на вулицю після тривалого перебування поруч із кондиціонером. Жінкам рекомендується використовувати віяло, не носити у спеку прикраси.

Щодня проводьте вдома вологе прибирання.

У жодному разі не залишайте дітей, немічних осіб в автомобілі без кондиціонеру.