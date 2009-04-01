Сміх позбавить від проблем із здоров'ям

Сьогодні 1 квітня – День Сміху. Враховуючи ряд позитивних моментів з погляду здоров`я, сміх можна назвати своєрідним лікарем.

Сміхотерапія дає відчуття здоров`я завдяки вивільненню ендорфінів і нейропептидів. Гарантуючи вдихання більшої кількості кисню – провідника життя, сміхотерапія дозволяє людям відчувати себе краще. Вона зменшує стрес, ведучи до зниження ригідності (нерухомості) м`язів, що у свою чергу приводить до їх розслаблення і, надалі, до зменшення головного болю, хворобливих відчуттів в тілі і інших проблем із здоров`ям.

Оскільки в результаті сміхотерапії кровоносні судини розширюються, тиск крові падає на 10-20 міліметрів ртутного стовпчика після 10 хвилин сміху, що дуже корисне для гіпертоніків. Оскільки в результаті сміхотерапії підвищується кількість спеціальних клітин організму, що вбивають антитіла і зовнішні інфекційні мікроорганізми, вона також покращує імунітет, що підтверджується тим фактом, що тисячі людей, що практикують сміхотерапію в клубах сміху, рідше за інших хворіють на кашель і застуду.

Сміх корисний з самих різних причин. Він є гарантованим могутнім антистресовим чинником, зменшує напади астми, збільшує витривалість, ослабляє біль при артриті, гарантує хороший сон і піднімає настрій. Оскільки після сміху рівень серотоніну підвищується, сміхотерапія також є ефективною протиотрутою і від депресії.

Дом солнца