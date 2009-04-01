Які калорії "правильні"

Кожна жінка мріє бути стрункою і підтягнутою, але, як цього добитися?

Якщо ви твердо маєте намір схуднути, то вам слід визначитися з пріоритетами, з`ясуйте для себе, що саме для вас важливіше: ситно і вдосталь поїсти або приємний зовнішній вигляд. З`ясувавши це і зробивши вибір на користь зовнішності, починайте позбавлятися від ненависних кілограмів, але це не означає, що вам слід голодувати.

Адже саме з напівголодним способом життя багато хто з нас пов`язує процес схуднення, але довго існувати при постійному обмеженні просто неможливо, зрештою ви ризикуєте «зірватися» і почати їсти все підряд.

А це означає, що всі ваші зроблені спроби і отримані результати не тільки закінчаться поразкою, але ви ще можете додати у вазі, адже голодування може стати причиною стресу. Харчування повинне стати раціональним, направленим на безповоротне позбавлення від зайвих кілограмів.

Вам навіть доведеться споживати більшу кількість калорій, але при цьому процес схуднення таки піде.

Весь секрет полягає в тому, що з вашого харчового раціону повинні бути виключені «порожні» калорії, які містяться в продуктах з високим вмістом жиру (ковбасні вироби), в кондитерських виробах, в газованих прохолодних напоях, алкоголі і т.п.

А ось продукти, що містять «правильні» калорії повинні зайняти у вашому раціоні почесне місце.

Їх ви можете знайти в м`ясі, рибі, птиці, яйцях, кашах, картоплі, макаронних виробах, чорному хлібі.

«Правильні» калорії ви знайдете і у фруктах, але, внаслідок того, що вони багаті глюкозою і фруктозою, споживання їх повинне бути помірними, оскільки ці речовини активізують вироблення організмом інсуліну, який сприяє накопиченню жирових запасів.

Такі калорії, на відміну від «порожніх», беруть найжвавішу участь в пластичних процесах, які перебігають в нашому організмі, а це означає, що їх потрібна більша кількість.

Безумовно, кожна з нас хоче бачити негайні результати своїх зусиль, при цьому ми бажаємо, щоб відбувалося все з найменшими витратами сил, часу і засобів.

З цієї причини ми слухаємо уважно реклами, що пропонують нам чудодійні засоби для схуднення на чималу кількість кілограмів в місяць.

Але реклама на те і реклама, щоб продемонструвати кращі якості пропонованого товару, але без наших зусиль ці засоби зовсім нічого не означають. Адже їх не можна запити газованим напоєм і заїсти пиріжком, щоб стати стрункою.

Процес схуднення є довгим і копітким, тим більше, що чим повільніше він просувається, тим вища ймовірність того, що нещасливі кілограми більш не повернуться. При цьому ви не втратите тонус, а м`язова маса залишиться у повній цілості.

Раз в тиждень сміливо йдіть на порушення обмежень в харчуванні, в такі дні ви можете дозволяти собі практично все, що побажаєте. Вони допоможуть вам зняти нервову напругу, будучи своєрідним призом за всю вашу стриманість і обмеження протягом тижня, і не дозволять організму уповільнити обмінні процеси, що супроводжує вашу тривалу боротьбу із зайвою вагою.

При цьому слід пам`ятати про те, що всі ваші спроби заслуговують пошани, але і фізичні навантаження вам не перешкодять, оскільки вони прискорять обмін речовин і допоможуть «розправитися» із значною частиною калорій.

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