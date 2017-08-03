В Україні зросла кількість жертв аномальної спеки - ЗМІ (фото)

Мертвого чоловіка виявили сьогодні на вулиці Пасічній у Львові перехожі. На вигляд йому приблизно 65 років. Про це у спільноті "Варта 1" написали очевидці.

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Зараз на місці працюють поліція та медики швидкої допомоги. Попередня версія причини смерті – проблеми із серцем.

Лікарі не виключають, що серце літнього чоловіка не витримало надмірної спеки. Згодом у "Варті 1" додали, що він помер через сонячний удар.

Як повідомляв УНІАН, у Луцьку в тролейбусі через спеку померла жінка 1929 року народження. Їй раптово стало зле, врятувати місцеву жительку не вдалося.