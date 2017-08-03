У МОЗ заявляють, що українці не потребують сієсти

В Україні не буває аномальної спеки щороку, тому немає необхідності у введенні сієсти.

Таку думку в коментарі УНІАН висловила в. о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун.

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«Ми бачимо, що на цьому тижні буде досить спекотно, але це не відбувається кожен рік, кожен місяць ... Ми не є країною, в якій насправді така погода, що якась сієста потрібна», - сказала вона.

Супрун також висловила думку, що кожен роботодавець на місцях має право сам вирішувати, чи потрібно вводити сієсту під час аномальної спеки.

«Я думаю, що це є більш вибір кожного на їхньому місці роботи… Я не думаю, що це є відповідальність міністерства, щоб таке робити. Я думаю, що кожен з нас може вирішити, коли потрібно не працювати, відпочивати», - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня віце-прем'єр-міністр Павло Розенко в коментарі УНІАН заявив, що в умовах аномальної спеки кожен роботодавець в Україні має право самостійно приймати рішення щодо введення сієсти для своїх співробітників.

«В рамках трудового законодавства у роботодавця є абсолютно всі можливості, щоб вирішити питання сієсти в індивідуальному порядку», - зазначив віце-прем'єр. Разом з тим Розенко додав те, що кліматичні умови в Україні ще не такі, щоб питання введення сієсти виносити на рівень національної ідеї.

У відповідності з чинним трудовим законодавством, кожен працівник повинен відпрацювати 40 годин на тиждень. Однак якщо підприємець, за словами Розенка, вважає, що для підвищення ефективності виробництва або у вигляді стану здоров'я працівника потрібно надавати йому не годинну перерву, а дві-три години, то це його право.

«Ніхто роботодавця в цьому не обмежує. А говорити про те, що давайте влітку скоротимо 40-годинний робочий тиждень і зробимо його, наприклад, 35-годинним, на мій погляд, є недоцільним», - уточнив віце-прем'єр.

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Як повідомили ЗМІ, голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль підписав розпорядження про скорочення з 2 до 10 серпня робочого дня в регіоні на одну годину через аномальну спеку.

Як повідомляв УНІАН, директор Гідрометцентру при Держнс Микола Кульбіда заявив, що в Україні до середини серпня буде спостерігатися дуже висока температура і надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки. За його словами, така погода для цього періоду є аномальною. Сієста – це традиційна у деяких країнах зі спекотним кліматом перерва на обід і пообідній сон. Греки відпочивають влітку з 14:00 до 15:00-17:00, іспанці — з 13:00 до 17:00, італійці — з 13:00 до 15:00 або 16:00.