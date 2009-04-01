У Кіровограді в один із банків надійшов конверт з білим порошком
Спори сибірки не виявлено
Вчора у Кіровограді з відділення «Промінвестбанку» спеціалістами було вилучено конверт з білим порошком, який надійшов поштою.
Про це кореспонденту УНІАН повідомило компетентне джерело у правоохоронних органах.
Вилучення конверта з речовиною невідомого походження проводили співробітники УСБУ та УМВС в області, обласної санепідемстанції. Персонал банку роботу не припиняв, евакуація людей не проводилась.
Лабораторні дослідження вмісту конверту проводить обласна СЕС, розслідуванням інциденту займається Ленінський райвідділ міліції в м. Кіровограді.
Як повідомляв УНІАН, днями лист із білим порошком отримали також у Полтавській області працівники Карлівського районного поштового відділення.
Із конверта, крім порошка, також випала записка, в якій на адресу працівників відділення містилися погрози і повідомлялося, що вони "вже заражені сибірською виразкою".
Сьогодні працівники СЕС дали висновок, що в білому порошку, який вони взяли на аналіз, спори сибірської виразки не виявлено.