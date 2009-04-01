В Україні на антиретровірусне лікування витратять 105 млн грн

В Україні на антиретровірусне лікування ВІЛ-інфікованих 2009 року планується витратити 105 млн. грн. з 180 млн. грн., передбачених у державному бюджеті на фінансування програм з протидії розповсюдження ВІЛ/СНІД.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила заступник голови Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІД та інших соціально небезпечних захворювань при Міністерстві охорони здоров`я Олена ЄЩЕНКО.

«На профілактику та лікування ВІЛ/СНІД і туберкульозу 2009 року виділено 180 млн. грн. з державного бюджету. Крім того, є ще 16 млн. доларів – засоби Світового банку. Ми також, безумовно, розраховуємо на кошти Глобального фонду. На забезпечення антиретровірусної терапії 2009 року буде виділено 105 млн. грн. із загального обсягу в 180 млн. грн. Фактично левова частка бюджетних коштів прямує на забезпечення АРТ-лікування. Цих коштів буде достатньо», - сказала О.ЄЩЕНКО.

За її словами, внаслідок реалізації п`ятирічної програми Глобального фонду «Подолання епідемії ВІЛ/СНІД в Україні» доступ до антиретровірусного лікування отримали 6,070 тисяч ВІЛ-позитивних громадян. «Ці пацієнти отримують лікування за рахунок державного бюджету», -зазначила вона.

О.ЄЩЕНКО також повідомила, що 2008 року вартість АРТ-лікування однієї людини на рік становила 5 тис. грн. проти 20 тис. грн. 2004 року. «Всі розрахунки, які були представлені під виділення коштів, врахували цих пацієнтів», - наголосила вона, додавши, що з 92 тисяч ВІЛ-позитивних, зареєстрованих станом на 1 січня 2009 року, доступ до антиретровірусного лікування мають 10,7 тис. осіб.

Тим часом, сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО, виступаючи на засіданні Координаційної ради з питань протидії епідемії ВІЛ/СНІД і туберкульозу, зазначив, що на сьогодні більшість хворих не має доступу до адекватного лікування. «Кількість померлих внаслідок розвитку СНІДу продовжує збільшуватися. Станом на початок 2009 року антиретровірусну терапію отримують 10,629 осіб – це явно недостатньо, коли ми говоримо про кількість ВІЛ-інфікованих: 91 тис. 717 осіб. Допомогу отримує кожен одинадцятий», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Довідка УНІАН. Глобальний фонд боротьби з ВІЛ/СНІД, туберкульозом і малярією в рамках реалізації програми «Подолання епідемії ВІЛ/СНІД в Україні» впродовж 2004-2009 років виділив Україні 98 млн. дол. для зниження рівня поширеності захворюваності на ВІЛ-інфекцію і смертності від СНІД.

Одним з напрямів цієї програми було розширення доступу ВІЛ-позитивних до антиретровірусної терапії (АРТ). Після закінчення програми Україна зобов`язалася продовжити надання АРТ-лікування пацієнтам за кошти державного бюджету.