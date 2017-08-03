Супрун заявила, що у МОЗ наберуть нових людей

В.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун заявляє, що її відомство в рамках реформи державної служби та оновлення кадрового потенціалу планує залучити понад 50 осіб.

Читайте такожЗ 1 січня 2018 року лікарні звітуватимуть щодо зібраних "благодійних внесків" - МОЗ

Про це вона заявила під час круглого столу в УНІАН в рамках спільного з Представництвом Європейського Союзу в Україні проекту #EUkraine на тему: «Кадрова революція влади: як Уряд буде набирати нових фахівців-реформаторів та шукати шляхи зробити систему більш ефективною».

«В міністерстві є 260 штатних посад. Не знаємо, як воно завершиться, скільки буде в нас штатних посад. Розпочинаємо процес, що ми в нашому міністерстві маємо 5 нових директоратів, це 5 директорів, і в кожному директораті буде по 10 осіб. Це є перших 55», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман анонсував намір залучити до урядових структур 1000 молодих кадрів для підвищення ефективності державного управління.

За словами Гройсмана, молоді держслужбовці одержать достойну заробітну плату за рахунок підтримки міжнародних партнерів і стануть провідниками ефективних рішень для реформування країни.

Уряд планує реформувати 10 з 18 міністерств у рамках поліпшення функціонування державної служби.

Гройсман зазначив, що вже у вересні уряд почне конкурси з відбору 1000 молодих фахівців, які займуть свої посади в структурах Кабміну.

Читайте такожГройсман знайшов у МОЗ "ворогів" і доручив Супрун "зачистити" від них відомство

Пізніше міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко повідомив, що реформа торкнеться міністерств соціальної політики (головний фокус роботи - пенсійна реформа), охорони здоров'я (реформа сфери охорони здоров'я), аграрної політики (земельна реформа), освіти (реформа освіти), фінансів (фінансове забезпечення реформ), регіонального розвитку (децентралізація), енергетики (розвиток енергосектору), інфраструктури (розвиток інфраструктури), Кабінету міністрів (координація реформи держуправління), а також юстиції (впровадження сучасних юридичних практик).

При міністерствах уже введено інститут держсекретарів – він, за планом, розведе політичні та адміністративні функції керівників відомств. На додаток до цього планується доповнити кожне міністерство так званими генеральними директоратами, які, у свою чергу, поділятимуться на управління і відділи та адміністративно підпорядковуватимуться держсекретарю міністерства.